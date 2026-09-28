En Lourdes, León XIV escucha a las víctimas de violencia sexual de la iglesia

León XIV, tras atraer una vez más multitudes a Lourdes, concedió dos horas en privado el domingo 27 de setiembre a siete víctimas de violencia sexual, quienes afirmaron haber sido “verdaderamente escuchadas” por un papa para quien la iglesia en Francia debe “continuar” su lucha contra el “doloroso flagelo” de la pedofilia.

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En el tercer día de su visita a Francia, mostró una “mayor conciencia” e incluso reconoció el carácter “sistémico“ de esta violencia, según informaron cinco de ellos en una rueda de prensa. “Pude contarle todo lo que quería, fue sencillo”, declaró Véronique Garnier tras esta reunión dividida en dos partes: una individual y otra colectiva.

En general, las víctimas que se reunieron con el papa —cuatro hombres y tres mujeres— sintieron que él las había escuchado con atención. Según Olivier Mardi, cofundador del colectivo Voix Libérées de Touraine, el Papa se mostró muy atento y les escuchó con verdadera empatía.

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“Desde su punto de vista, los agresores son individuos, pero lo que permite que esto continúe es la dimensión sistémica de la institución que ha existido y sigue existiendo“, subrayó Jérôme Guillement, víctima de un sacerdote.

Durante esta reunión, León XIV, que ya había hablado con las víctimas en junio en España, expresó su deseo de “trabajar” con ellas, según el Vaticano.

Fuerte oposición a la muerte asistida

Durante sus diversos discursos del domingo, el papa estadounidense insistió en temas como el final de la vida, el secularismo y la educación católica, sobre los que ya había querido enviar un mensaje a Emmanuel Macron el viernes 25.

Tras haber denunciado ya en el Palacio del Elíseo el drama de “la oferta de una muerte programada”, León XIV se mostró particularmente combativo contra la eutanasia, dos meses después de la aprobación en Francia de la ley que establecía el derecho a la muerte asistida.

“Es imposible considerar normal dar la muerte”, dijo el pontífice, quien fue recibido por la tarde en una institución dedicada a peregrinos enfermos o discapacitados. “Lo que es legal no es necesariamente moral”, añadió, entre aplausos entusiastas, y pidió un rechazo ”firme“ a la “tentación de matar bajo el pretexto de una falsa compasión”.

“Cerca de la gente”

Tras dos intensos días en París, entre el Stade de France repleto de 80.000 jóvenes para una vigilia y los Campos Elíseos desbordados por 800.000 fieles para una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia , León XIV pudo medir una vez más su popularidad en Lourdes.

En la localidad pirenaica adornada con los colores blanco y amarillo del Vaticano, familias, religiosos y personas en sillas de ruedas se congregaron durante toda la mañana, al son de himnos transmitidos por altavoces, en un lugar que recibe a tres millones de visitantes al año.

Vítores y aplausos recibieron al papamóvil en la pradera del santuario mariano, un importante lugar de peregrinación católica, donde el papa celebró, menos de 24 horas después de su misa en la Plaza de la Concordia, otro gran servicio religioso.

“Cuando ves el enorme entusiasmo, te das cuenta de que la fe católica no se ha perdido en Francia”, se alegra Xavier, un estudiante de secundaria de Burdeos, que se levantó al amanecer para no perderse la misa, a la que asistieron 150.000 peregrinos, según el Vaticano.

Para Anne-Marie Mazars, de 56 años y originaria de Aveyron, la visita de un papa a Lourdes es “el Santo Grial, es como si Dios llegara”. Al pasar gran parte de la tarde estrechando manos y bendiciendo a los niños, León XIV confirmó su imagen de sencillez y cercanía con los fieles.

“Él une a la gente, es muy cercano a la gente y creo que eso es lo que le da éxito; necesitamos personas que no tengan una relación jerárquica, sino que sean muy cercanas a todos nosotros”, observó Grégory Christides, de 60 años, profesor de Marsella y cristiano ortodoxo.

El papa concluyó su visita a Lourdes el domingo por la noche con una procesión con antorchas entre la gruta y la gran explanada del santuario, repleta de fieles que cantaban el Ave María en honor a la Virgen María.

El lunes por la mañana, en el último día de su visita, León XIV volará a Metz, en una secuencia que pretende ser más europea e interreligiosa.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24