España reconoce el sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista de México tras años de tensión diplomática

Durante la inauguración de una muestra de arte mexicano en Madrid, el ministro de Exteriores de España reconoció y lamentó la injusticia cometida contra los pueblos indígenas durante la denominada conquista de México.
Tras seis años de tensiones diplomáticas, España reconoció el sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista de México, en un gesto simbólico que abre una nueva etapa en la relación bilateral
Este gesto llega tras seis años de distanciamiento diplomático entre ambos países.
En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI solicitando una disculpa por las violencias y masacres cometidas en ese periodo histórico.
La falta de respuesta por parte de España provocó un receso en las relaciones bilaterales, que ahora parecen dar señales de reconciliación.
FUENTE:FRANCE24