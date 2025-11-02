  • Cotizaciones
    domingo 02 de noviembre de 2025

    España reconoce el sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista de México tras años de tensión diplomática

    Tras seis años de tensiones diplomáticas, España reconoció el sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista de México, en un gesto simbólico que abre una nueva etapa en la relación bilateral

    El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares (d), saluda al embajador de México en España, Quirino Ordaz (i), durante el acto de inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena en Madrid.

    El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares (d), saluda al embajador de México en España, Quirino Ordaz (i), durante el acto de inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en Madrid.

    FOTO

    EFE/Rodrigo Jimenez
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Durante la inauguración de una muestra de arte mexicano en Madrid, el ministro de Exteriores de España reconoció y lamentó la injusticia cometida contra los pueblos indígenas durante la denominada conquista de México.

    Este gesto llega tras seis años de distanciamiento diplomático entre ambos países.

    En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI solicitando una disculpa por las violencias y masacres cometidas en ese periodo histórico.

    La falta de respuesta por parte de España provocó un receso en las relaciones bilaterales, que ahora parecen dar señales de reconciliación.

