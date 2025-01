En el Museo de las Migraciones se exhiben las muestras ‘Visibles’ e ‘Inambí’, sobre la herencia indígena

Greciet sabía que era descendiente de guaraníes, pero para estar segura se hizo un examen mitocondrial que confirmó que su bisabuela materna era hija de una india guaraní y un francés.

El examen de ADN realizado por el Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Udelar) dio un nuevo impulso a la artista, que comenzó entonces a investigar más y más acerca de lo que no le habían enseñado en la escuela.

El caso de Greciet y su bisabuela Eduarda no es una excepción. Martín Delgado, un antropólogo que trabaja con personas en situación de calle, cuenta algo parecido acerca de su bisabuela, que pasó la mayor parte su vida de manera discreta en una localidad del interior del país y que luego se trasladó a Montevideo para trabajar de empleada doméstica.

Presente en la inauguración de Visibles e Inambí-El futuro es ancestral, la otra muestra instalada al mismo tiempo en el MUMI, Delgado señala orgulloso la foto de su abuela y cuenta emocionado un poco de su historia familiar, quizás la que lo llevó a convertirse en antropólogo.

La muestra colaborativa y social Inambí fue curada por Guidaí Vargas y Mónica Michelena, miembros de la Comunidad Cultural Charrúa Basquadé Inchalá.

“Desde hace más de dos décadas —escribieron las curadoras— quienes integramos la Comunidad Basquadé Inchalá, en conjunto con otras comunidades charrúas, venimos rearmando el Gran Quillapí de la Memoria, uniendo y entrelazando los relatos orales que cada uno trae de sus familias. Este gran manto, cosido por las mujeres charrúas, une pedacitos de cuero que desafían el olvido y el silencio, al igual que nuestra memoria colectiva”. El movimiento ha adquirido relevancia y así lo explican. “Estamos viviendo una crisis de vida y de humanidad, (y) es urgente cambiar la forma en que nos relacionamos con el territorio que habitamos”.

En la presentación en Internet, el museo explica que se ha hecho un recorrido histórico “para visibilizar la permanencia y resiliencia de los miembros de esta cultura en el territorio y la invisibilización sistemática del Estado”. Inambí (que significa ‘renacer’) “nos enseña también sobre el presente de la comunidad, sus proyectos y trabajos con la identidad, la reconstrucción de la memoria histórica, así como su cosmovisión y vínculos con el entorno, para dejar de ver a la naturaleza como un recurso explotable”.

Inambí y Visibles cerraron el ciclo expositivo 2024, llamado Montevideo de quien la vive y de quien la sueña. Un ciclo que buscó “visibilizar nuestras principales y más grandes ancestralidades, desde las más antiguas en el territorio hasta hoy”.

El director, el arqueólogo Luis Bergatta, está convencido de la necesidad de cambiar de nombre al museo. Piensa que de Museo de las Migraciones —conservando la sigla MUMI— debería pasar a Museo de la Movilidad y la Identidad, más coherente con el contenido de las muestras, porque, además de los pueblos originarios, están los afrouruguayos, cuyos ancestros no fueron emigrantes, sino esclavos.

Hace algunas semanas, Bergatta expuso esta opinión en un congreso en Génova (Italia) en el que participaron representantes de museos de Europa, Estados Unidos y las Américas. Consultado por Búsqueda, recordó que el Museo de las Migraciones fue creado en 2009 en el antiguo Bazar Mitre —donde hoy está el Centro de Fotografía (CdF) de la Intendencia de Montevideo—, respondiendo a una corriente museística atenta al fenómeno de las migraciones, pero que exposiciones como Inambí y Montevideo Muntu, sobre lo afro, demuestran que “la realidad es más rica y que la actual denominación la reduce”.

Tanto las muestras actuales como otras que se realizaron este año fueron un trabajo conjunto con las comunidades, la intendencia, de la que depende el museo, y otras instituciones, en especial las facultades de Arquitectura y Humanidades de la Udelar.

Con modestia, las muestras sobre los pueblos originarios del MUMI quieren hacer patente un tema que la sociedad uruguaya ha negado durante siglos.

Bergatta, que hasta 2020 fue coordinador de exposiciones en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), insiste en que seguir con el viejo nombre del MUMI refuerza la idea de que Uruguay es un país de inmigrantes y que los pueblos originarios —charrúas, guenoa-minuanes y guaraníes, entre otros— eran poco menos que inexistentes.

Tanto los últimos censos, en los que se incluyó la autoidentificación, como la realidad regional y las investigaciones de la Udelar, ayudan a visibilizar un poco mejor que —en contra del prejuicio dominante— al menos un tercio de la población del país desciende de pueblos originarios.

Algunos activistas de los actuales descendientes, como Mónica Michelena, sostienen que la historia se ha falseado desde el 15 de abril de 1831, cuando se produjo la encerrona en Salsipuedes y se impuso el discurso de que el Estado combatió a “una horda salvaje de charrúas” y que fue un “exterminio de bandidos”, algo que, por otra parte, ocurrió no solo en Uruguay, sino también en Argentina, Chile y otros países.

