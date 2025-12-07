Estados Unidos continúa los bombardeos en el Caribe; Venezuela dice tener su Ejército preparado

Aunque no hay novedades en el frente, la tensión aumenta.
La administración Trump mantiene su política de bombardear embarcaciones que califica como narcolanchas; uno de los últimos ataques en septiembre, con doble asalto, está bajo escrutinio
El ministro de Defensa y general en jefe venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas armadas están listas para un escenario bélico.
En Estados Unidos, manifestantes rechazan una posible intervención y denuncian los ataques contra estas embarcaciones.
FUENTE:FRANCE24