    Estados Unidos continúa los bombardeos en el Caribe; Venezuela dice tener su Ejército preparado

    La administración Trump mantiene su política de bombardear embarcaciones que califica como narcolanchas; uno de los últimos ataques en septiembre, con doble asalto, está bajo escrutinio

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela.

    EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Aunque no hay novedades en el frente, la tensión aumenta.

    El ministro de Defensa y general en jefe venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas armadas están listas para un escenario bélico.

    Donald Trump.
    Video
    Estados Unidos

    Trump aboga por una mayor influencia militar en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    Por RFI
    Partido de Uruguay durante las eliminatorias para el mundial 2026.
    Estados Unidos

    Los ojos del mundo del fútbol puestos en el sorteo del Mundial 2026, presidido por Donald Trump

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    En Estados Unidos, manifestantes rechazan una posible intervención y denuncian los ataques contra estas embarcaciones.

