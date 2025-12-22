  • Cotizaciones
    Fotografía de Trump en el archivo Epstein reaparece tras polémica

    Tras una fuerte polémica, el Departamento de Justicia de Estados Unidos restauró el documento 468 de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein

    Trump-Epstein
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Según las autoridades, esta medida se tomó para proteger a potenciales víctimas que podrían aparecer en la imagen.

    FUENTE:FRANCE24

