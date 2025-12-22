Fotografía de Trump en el archivo Epstein reaparece tras polémica

Se trata de una fotografía en la que aparece el presidente estadounidense, Donald Trump, que había sido retirada del archivo cuando se hizo pública el viernes 19 de diciembre.
Tras una fuerte polémica, el Departamento de Justicia de Estados Unidos restauró el documento 468 de los archivos del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein
Según las autoridades, esta medida se tomó para proteger a potenciales víctimas que podrían aparecer en la imagen.
FUENTE:FRANCE24