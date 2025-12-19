Caso Epstein: la administración Trump publica miles de archivos después de meses de disputas

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) inició este viernes la publicación de cientos de miles de documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein , un escándalo que sacude al país desde hace años y que se reavivó tras su muerte en prisión en 2019. La divulgación responde a una ley aprobada por el Congreso que obligaba al Ejecutivo a hacer públicos todos los archivos en su poder − que se pueden consultar aquí − antes de la medianoche de este viernes.

El Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que se trata de la mayor apertura de información realizada hasta ahora sobre el caso Epstein, aunque aclaró que el proceso continuará durante las próximas semanas. Según el fiscal general adjunto, Todd Blanche, este viernes se liberaron varios cientos de miles de documentos y se prevé la publicación de otros tantos en etapas posteriores.

La medida es vista como la oportunidad más concreta hasta el momento para arrojar luz sobre una investigación marcada por el secretismo, las sospechas de protección a figuras influyentes y las teorías conspirativas que crecieron tras la muerte de Epstein mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Sin embargo, expertos y legisladores advierten que el alcance real de la revelación dependerá de las decisiones del propio Departamento de Justicia, que conserva la facultad de retener información por razones legales, investigaciones en curso o protección de víctimas.

Entre los documentos ya publicados figuran registros con fuertes niveles de censura. Uno de los ejemplos más citados es un listado de siete páginas con los nombres de 254 masajistas completamente tachados, bajo la justificación de proteger la identidad de posibles víctimas.

La divulgación también incluye fotografías que no habían sido difundidas previamente. Entre ellas, imágenes del expresidente Bill Clinton, una de las cuales lo muestra reclinado en un jacuzzi, con parte de la escena cubierta por un rectángulo negro. Otra fotografía lo muestra nadando junto a una mujer que aparenta ser Ghislaine Maxwell, la ex pareja y colaboradora de Epstein.

Jagger-Clinton

El nombre de Donald Trump aparece en una libreta de contactos hallada entre los archivos, aunque no se precisa a quién pertenecía ese cuaderno ni el contexto del registro. El Departamento de Justicia no aportó detalles adicionales sobre esa mención.

Las autoridades insistieron en que los documentos están siendo cuidadosamente editados para evitar la identificación de víctimas y señalaron que no habrá nuevos cargos inminentes derivados de esta publicación.

Epstein-files Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión. EFE

Presiones políticas, acusaciones y el trasfondo del escándalo

La apertura de los archivos llega tras meses de tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso. Trump, quien fue amigo cercano de Epstein en los años noventa y luego se distanció de él antes de su arresto en 2019, resistió inicialmente la divulgación y solo firmó la ley bajo presión, incluso de sectores de su propio partido.

Desde la oposición, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la liberación parcial como “un encubrimiento” y acusó al gobierno de buscar proteger al presidente de su pasado. La Casa Blanca rechazó esas acusaciones y Trump llegó a definir la iniciativa de transparencia como un “engaño demócrata”.

Clinton-Michael-Jackson Bill Clinton junto a Michael Jackson.

El caso Epstein ocupa un lugar central en el imaginario político estadounidense. Para sectores de la base republicana, el financista encabezó una red de tráfico sexual que involucraba a la élite global, una tesis que el FBI y el Departamento de Justicia descartaron en un memorando difundido en julio, al afirmar que no existía evidencia creíble de chantajes ni de una “lista de clientes”.

Ghislaine Maxwell, de 63 años, es hasta ahora la única persona condenada en relación con Epstein y cumple una pena de 20 años de prisión por reclutar menores. Para las víctimas y la opinión pública, la publicación de los archivos representa una posibilidad inédita de entender cómo operaba Epstein, quiénes lo asistieron y por qué el sistema judicial demoró tanto en actuar. “Tienen la oportunidad de hacer lo correcto”, escribió el congresista demócrata Robert García, “y deberían aprovecharla”.

