Francia: renuncia primer ministro Lecornu 27 días después de su nombramiento

Horas antes, el premier había anunciado su gabinete, que implicaba la reelección de 12 ministros, rompiendo con su promesa de ruptura con el gobierno anterior y generando una ola de críticas tanto en la oposición como en sus aliados.
Veintisiete días después de su nombramiento, el primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció a su cargo
FUENTE:FRANCE24