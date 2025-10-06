  • Cotizaciones
    Francia: renuncia primer ministro Lecornu 27 días después de su nombramiento

    Veintisiete días después de su nombramiento, el primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció a su cargo

    Sébastien Lecornu.

    Sébastien Lecornu.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Horas antes, el premier había anunciado su gabinete, que implicaba la reelección de 12 ministros, rompiendo con su promesa de ruptura con el gobierno anterior y generando una ola de críticas tanto en la oposición como en sus aliados.

