Irán “jamás se arrodillará”, declaró Pezeshkian ante la ONU en un desafiante discurso en tiempos de guerra

El presidente de Irán afirmó el miércoles que su pueblo ha sido “víctima del terrorismo” por parte de Estados Unidos (EE.UU.), en un inusual discurso en tiempos de guerra pronunciado ante la Asamblea General de la ONU , un día después de que el presidente Donald Trump dijera que podría “aniquilar” la república islámica.

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En un discurso desafiante, el presidente Masoud Pezeshkian mostró grandes fotografías del difunto Líder Supremo Ali Khamenei y de los más de 150 niños escolares iraníes que murieron en los primeros días de la guerra.

“Nos hemos defendido únicamente. No somos terroristas”, declaró Pezeshkian en la Asamblea General. “Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques y agresiones cobardes contra nuestro país. Y nos hemos defendido con todas nuestras fuerzas. Estados Unidos e Israel nos atacaron”.

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Hacia el final de su discurso, Pezeshkian mencionó a Trump por su nombre. “El señor Trump y quienes intentan intimidarnos deben entender que estamos dispuestos al diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza”, dijo.

“La resistencia del pueblo iraní no hará sino aumentar ante las sanciones, la creciente presión y el creciente acoso. Jamás nos doblegaremos ni nos doblegaremos”, añadió.

También dijo algo que era manifiestamente falso: “No atacamos a la población civil”. Marineros y trabajadores migrantes de la región se encuentran entre los civiles muertos en los ataques de Irán desde que comenzó la guerra.

Pezeshkian, a quien se le ha visto llegar a Nueva York bajo fuertes medidas de seguridad y escrutinio, y que dentro del panorama político iraní es considerado un político moderado, se dirigió a los líderes mundiales un día después de que Trump utilizara el mismo escenario para sugerir que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra de casi siete meses.

Horas después, Trump declaró a la prensa que sus principales enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner , se reunieron durante aproximadamente tres horas con funcionarios iraníes al margen de la cumbre anual. Sin embargo, ofreció pocos detalles sobre cómo se desarrollaron las conversaciones o el contenido del intercambio.

“Fue una reunión muy buena”, dijo Trump. El presidente añadió posteriormente que los funcionarios iraníes “no eran del más alto nivel, pero es algo”. También el martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Trump está dispuesto a reunirse con Pezeshkian durante su estancia en Nueva York.

Pero Teherán restó importancia al intercambio no programado del martes, que fueron las primeras conversaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes desde que se rompió el alto el fuego de junio. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, mantuvo la posición negociadora del país en las conversaciones con funcionarios estadounidenses, exigiendo que Washington ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes y libere los activos iraníes congelados.

Baghaei afirmó que las conversaciones, llevadas a cabo indirectamente a través de mediadores cataríes, “no eran nada nuevo”.

El discurso de Pezeshkian profundizó en la postura de Teherán tras más de un año de negociaciones intermitentes entre ambos adversarios históricos, que no han logrado alcanzar una solución sostenible. Su intervención tuvo lugar mientras continuaban los ataques esporádicos en el estrecho de Ormuz, frente a la costa iraní, donde el tráfico marítimo comercial se mantenía por debajo de los niveles previos a la guerra.

Su discurso del año pasado se produjo meses después de la guerra entre Israel e Irán, que duró 12 días y en la que fueron asesinados muchos de los más altos líderes militares y políticos de la República Islámica, y que una vez más frustró semanas de negociaciones con Estados Unidos.

“Señoras y señores, todos ustedes fueron testigos de que el pasado mes de junio mi país fue objeto de una agresión salvaje y una flagrante violación de los principios más elementales del derecho internacional”, dijo Pezeshkian en aquel momento.

Con AP y AFP

FUENTE:FRANCE24