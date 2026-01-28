Israel apaga el reloj de los rehenes en Tel Aviv y da un paso hacia la apertura del paso fronterizo de Rafah

Israel apagó el reloj instalado en Tel Aviv que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás en octubre de 2023, un gesto cargado de simbolismo que señala una nueva etapa tras meses de conflicto y negociaciones.
El retiro del reloj que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás coincide con gestiones para habilitar el cruce de Rafah, la frontera entre Gaza y Egipto, clave para la salida de pacientes y el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja
Israel apagó el reloj instalado en Tel Aviv que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás en octubre de 2023, un gesto cargado de simbolismo que señala una nueva etapa tras meses de conflicto y negociaciones.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La medida coincide con avances para la reapertura parcial del cruce de Rafah hacia Egipto, un paso considerado clave para sostener el alto el fuego y permitir tanto la evacuación de pacientes como el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
FUENTE:FRANCE24