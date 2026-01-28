  • Cotizaciones
    Israel apaga el reloj de los rehenes en Tel Aviv y da un paso hacia la apertura del paso fronterizo de Rafah

    El retiro del reloj que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás coincide con gestiones para habilitar el cruce de Rafah, la frontera entre Gaza y Egipto, clave para la salida de pacientes y el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja

    Israel apaga reloj de rehenes tras 844 días; palestinos esperan reapertura del cruce de Rafah.

    Israel apaga reloj de rehenes tras 844 días; palestinos esperan reapertura del cruce de Rafah.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Israel apagó el reloj instalado en Tel Aviv que marcaba el tiempo de cautiverio de los rehenes tomados por Hamás en octubre de 2023, un gesto cargado de simbolismo que señala una nueva etapa tras meses de conflicto y negociaciones.

    La medida coincide con avances para la reapertura parcial del cruce de Rafah hacia Egipto, un paso considerado clave para sostener el alto el fuego y permitir tanto la evacuación de pacientes como el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

    Embed - Israel apaga reloj de rehenes tras 844 días; palestinos esperan reapertura del cruce de Rafah

    FUENTE:FRANCE24

