La ONU declara hambruna en Gaza y acusa a Israel de obstrucción sistemática

La ONU confirmó oficialmente la primera hambruna en Medio Oriente, que ya afecta a medio millón de personas en Gaza y amenaza con expandirse en las próximas semanas. El organismo responsabilizó a Israel por impedir el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Tel Aviv rechaza el informe y lo califica de “mentiras de Hamás”

Palestinos muestran sus ollas vacías frente a un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025.

La Franja de Gaza atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente. Tras meses de advertencias, la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) de la ONU declaró oficialmente que existe una hambruna en curso en la provincia de Gaza, con más de 500.000 personas en situación “catastrófica”. El informe advierte que la crisis podría extenderse en setiembre a las regiones de Deir el-Balah y Khan Younis.

“Se trata de una hambruna que podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de Israel”, denunció el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió a la comunidad internacional no permitir que la situación continúe “impunemente”.

Israel rechaza el informe y acusa a Hamás El gobierno israelí rechazó de plano el reporte de la ONU. “No hay hambruna en Gaza”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, calificando el documento de “parcial” y “hecho a medida para la campaña de Hamás”. Israel sostuvo que las conclusiones se basan en “mentiras blanqueadas por organizaciones con intereses creados” y acusó al IPC de “ignorar sus propios criterios”.

La polémica se intensificó con la reacción del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien desvió el foco de la crisis humanitaria hacia la situación de los cautivos. “¿Saben quién se muere de hambre? Los rehenes secuestrados y torturados por los bárbaros de Hamás”, escribió en la red X. Y agregó: “Tal vez los terroristas sobrealimentados podrían compartir sus almacenes robados con la gente hambrienta, especialmente con los rehenes”.

Embed You know who IS starving? The hostages kidnapped and tortured by uncivilized Hamas savages. Maybe the over fed terrorists could share some of their warehouse full they stole with hungry people especially the hostages. https://t.co/z8vXGpnFO8 — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 22, 2025 Escenas de desesperación En el terreno, los testimonios son contundentes. Periodistas de la AFP en Gaza reportaron escenas de multitudes lanzándose sobre los puntos de distribución de comida, con personas llorando, gritando y extendiendo cuencos y ollas vacías en busca de un plato que calme el hambre. Vehículos humanitarios son rodeados por familias enteras, mientras crece la presión internacional por el acceso seguro de la ayuda.