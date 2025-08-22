  • Cotizaciones
    viernes 22 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La ONU declara hambruna en Gaza y acusa a Israel de obstrucción sistemática

    La ONU confirmó oficialmente la primera hambruna en Medio Oriente, que ya afecta a medio millón de personas en Gaza y amenaza con expandirse en las próximas semanas. El organismo responsabilizó a Israel por impedir el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Tel Aviv rechaza el informe y lo califica de “mentiras de Hamás”

    &nbsp;Palestinos muestran sus ollas vacías frente a un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025.

     Palestinos muestran sus ollas vacías frente a un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Franja de Gaza atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente. Tras meses de advertencias, la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) de la ONU declaró oficialmente que existe una hambruna en curso en la provincia de Gaza, con más de 500.000 personas en situación “catastrófica”. El informe advierte que la crisis podría extenderse en setiembre a las regiones de Deir el-Balah y Khan Younis.

    “Se trata de una hambruna que podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de Israel”, denunció el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió a la comunidad internacional no permitir que la situación continúe “impunemente”.

    Leé además

    Jair Bolsonaro
    Brasil

    Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

    Por Redacción Búsqueda
    Raúl Pistola Gámez.
    Fútbol

    Pistola Gámez: un símbolo de la historia del fútbol argentino

    Por Andrés Burgo

    Israel rechaza el informe y acusa a Hamás

    El gobierno israelí rechazó de plano el reporte de la ONU. “No hay hambruna en Gaza”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, calificando el documento de “parcial” y “hecho a medida para la campaña de Hamás”. Israel sostuvo que las conclusiones se basan en “mentiras blanqueadas por organizaciones con intereses creados” y acusó al IPC de “ignorar sus propios criterios”.

    La polémica se intensificó con la reacción del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien desvió el foco de la crisis humanitaria hacia la situación de los cautivos. “¿Saben quién se muere de hambre? Los rehenes secuestrados y torturados por los bárbaros de Hamás”, escribió en la red X. Y agregó: “Tal vez los terroristas sobrealimentados podrían compartir sus almacenes robados con la gente hambrienta, especialmente con los rehenes”.

    Embed

    Escenas de desesperación

    En el terreno, los testimonios son contundentes. Periodistas de la AFP en Gaza reportaron escenas de multitudes lanzándose sobre los puntos de distribución de comida, con personas llorando, gritando y extendiendo cuencos y ollas vacías en busca de un plato que calme el hambre. Vehículos humanitarios son rodeados por familias enteras, mientras crece la presión internacional por el acceso seguro de la ayuda.

    Actualmente, Israel controla cerca del 75% de la Franja y mantiene un férreo bloqueo en medio de su ofensiva militar contra Hamás. Esta semana aprobó un plan para atacar la ciudad de Gaza, la más poblada del enclave, y anunció la desmovilización de 60.000 reservistas, al tiempo que endurece sus operaciones en el terreno.

    Embed - Marcha en Gaza en reclamo del fin de la guerra • FRANCE 24 Español

    Netanyahu entre la presión internacional y las amenazas

    El jueves por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que había ordenado “negociaciones inmediatas” para liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza y buscar un alto el fuego en condiciones “aceptables para Israel”. Se refería, sin mencionarlo directamente, a la última propuesta de mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos.

    Pero al mismo tiempo, miembros de su gobierno elevaron el tono de la confrontación. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que si Hamás no acepta los términos de Israel, “las puertas del infierno se abrirán para los asesinos y violadores de Hamás en Gaza”. En su mensaje en X, agregó: “Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah o Beit Hanoun”, dos ciudades devastadas durante la ofensiva militar que lleva casi dos años.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Parlamento

    Principales partidos de la oposición se abroquelan contra el oficialismo previo a instancia clave en el Parlamento

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Impuestos

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández