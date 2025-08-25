Ataque israelí contra hospital en Gaza deja 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

Dos ataques israelíes contra el Hospital Nasser en la Franja de Gaza dejaron al menos 20 personas muertas, incluidos cinco periodistas, informaron funcionarios de salud de Gaza el lunes 25 de agosto.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El camarógrafo Houssam al-Masri, que trabajaba para Reuters, murió en un primer ataque, mientras que el fotógrafo Hatem Khaled, también empleado por Reuters, resultó herido en un segundo ataque, dijeron las autoridades.

Conflicto en Medio Oriente Más de 20 de países piden a Israel “retirar urgentemente” el plan que dividiría a Cisjordania

Conflicto en Medio Oriente La ONU declara hambruna en Gaza y acusa a Israel de obstrucción sistemática

La agencia de noticias se declaró “devastada” por la muerte de su empleado. “Buscamos urgentemente más información y hemos solicitado a las autoridades de Gaza e Israel que nos ayuden a obtener asistencia médica urgente para Hatem”, añadió el portavoz de Reuters.

El canal de televisión qatarí Al Jazeera informó que uno de sus periodistas, Mohammad Salama, murió en un ataque israelí en el sur del enclave palestino.

Según testigos, el segundo ataque contra el hospital Nasser se produjo tras la llegada de los equipos de rescate y de periodistas al lugar de una primera explosión.

La transmisión en directo de Reuters desde el hospital, a cargo de Houssam al Masri, se interrumpió de manera repentina en el momento del primer ataque, de acuerdo con las propias imágenes de Reuters.

Entre los otros periodistas asesinados se encontraban funcionarios de salud de Gaza identificados como Mariam Abu Dagga, que trabajaba como periodista independiente para Associated Press, Mohammed Salama, empleado de Al Jazeera, y Moaz Abu Taha.

La agencia AP dijo que estaba “conmocionada” por la muerte de uno de sus trabajadores independientes en la huelga.

El ejército israelí promete investigar

En un comunicado, el ejército israelí confirmó que había realizado un ataque en la zona del Hospital Nasser en la ciudad de Khan Younis, sin especificar el objetivo.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a individuos no involucrados y no atacan a los periodistas per se”, añadió.

El jefe del Estado Mayor de las FDI ordenó que se realizara una investigación inicial lo antes posible, añadió el comunicado de las FDI. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

Embed - Morir, quedarse o huir: el dilema de los gazatíes en Ciudad de Gaza ante operativo israelí

Más de 240 periodistas asesinados

Un ataque israelí en la noche del 10 al 11 de agosto contra una tienda de campaña utilizada por un equipo de periodistas en la ciudad de Gaza mató a cuatro empleados de Al Jazeera y dos trabajadores independientes, lo que provocó indignación internacional.

En Gaza, la prensa internacional depende de periodistas y corresponsales locales, que han pagado un alto precio en el conflicto: más de 240 periodistas palestinos han muerto por disparos israelíes en el enclave palestino desde el inicio del conflicto, que comenzó con el mortal ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), en un informe de mediados de agosto, casi 200 personas fueron asesinadas en 20 meses por el ejército israelí, incluidas al menos 45 en el ejercicio de su profesión.

Con AFP y Reuters

FUENTE:FRANCE24