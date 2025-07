Jair Bolsonaro califica de “suprema humillación” el uso de tobillera electrónica y niega complot golpista

"Nunca pensei em sair do Brasil (...) No meu entender, o objetivo é uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo", diz ex-presidente Jair Bolsonaro após ser alvo de operação da PF. #ConexãoGloboNews ➡ Assista à #GloboNews : https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/KfyU8jzatM

“El proceso es político. La Fiscalía me sitúa en Río de Janeiro, aunque la propia Policía Federal no me ubicó ahí. No hay pruebas. ¿Un golpe sin armas, sin las Fuerzas Armadas, un domingo? No tiene sentido. Se están sofocando nuestras ideas, se quiere eliminar a la derecha del juego político rumbo a 2026”, agregó.