Jair Bolsonaro fue puesto bajo vigilancia permanente por riesgo de fuga

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó el martes 26 de agosto vigilancia policial “permanente” del expresidente Jair Bolsonaro , quien se encuentra bajo arresto domiciliario y lleva un brazalete electrónico, debido a “riesgo de fuga”.

En un documento judicial visto por AFP, el magistrado Alexandre de Moraes pidió a la policía “vigilancia permanente” del expresidente mediante el “despliegue de equipos en el domicilio donde el acusado se encuentra bajo arresto domiciliario” desde el 4 de agosto.

El juez Moraes está a cargo del juicio a Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado, cuya fase final se realizará del 2 al 12 de setiembre.

Acusado de conspirar para mantener el poder “de manera autoritaria” después de perder las elecciones de 2022 ante su sucesor de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva , el exjefe de Estado de extrema derecha enfrenta hasta 40 años de prisión.

El aumento de la vigilancia de Bolsonaro se produce tras una solicitud de Lindbergh Farias, diputado del partido de Lula, quien alegó un “riesgo real de fuga” de Brasil. La Fiscalía había solicitado estas medidas el lunes, tras analizar la solicitud del parlamentario.

Campaña de lobby

Para justificar su decisión, el juez Moraes cita, entre otras cosas, el hecho de que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lidera una campaña de lobby desde Estados Unidos para lograr que las autoridades estadounidenses intercedan en favor de su padre.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un recargo aduanero del 50% a algunas exportaciones brasileñas a Estados Unidos, alegando una “caza de brujas” contra su aliado de extrema derecha.

“Las continuas acciones de Eduardo Bolsonaro desde un país extranjero demuestran la posibilidad de que Bolsonaro se esté evadiendo de la ley, particularmente ante la inminente comparecencia ante la Corte Suprema”, afirmó el magistrado.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario y obligado a usar un brazalete electrónico por violar las medidas que le prohíben hablar en redes sociales. Estas restricciones se derivan de una investigación abierta en su contra por obstrucción a su juicio. La semana pasada, la policía federal recomendó imputarlo a él y a su hijo Eduardo por estas sospechas.

Los investigadores afirmaron haber encontrado un documento en el teléfono de Bolsonaro que incluía una solicitud de asilo político en Argentina, dirigida al presidente Javier Milei. Este argumento fue rechazado por la defensa del expresidente, que argumentó que un borrador de solicitud de asilo al presidente argentino, fechado en febrero de 2024, no puede considerarse un indicio de fuga.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24