José Antonio Kast gana el balotaje y es electo presidente de Chile

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en el balotaje presidencial y fue electo presidente de Chile, luego de que los resultados oficiales confirmaran una ventaja irreversible sobre la candidata de la izquierda, Jeannette Jara.
Con el 83,43% de los votos, de los votos escrutados, Kast alcanzaba 6.084.364 sufragios, equivalentes al 58,61%, con una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales respecto de Jara, que obtenía 4.295.958 votos, el 41,39% del total.
Jara, primera candidata abiertamente comunista en aspirar a la presidencia de Chile, reconoció la derrota y felicitó a su rival. A través de la red social X, afirmó que “la democracia habló fuerte y claro” y confirmó que se comunicó telefónicamente con Kast para desearle “éxito por el bien de Chile”.
La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.
A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida…
Según consignó el diario La Tercera, la llamada se produjo cuando el escrutinio alcanzaba el 25% de los votos y la diferencia a favor del candidato republicano ya era considerada irremontable.
En su mensaje público, Jara también se dirigió a sus seguidores y aseguró que continuará “trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, pese al resultado adverso.
Kast, referente de la ultraderecha chilena, había perdido el balotaje presidencial hace cuatro años frente a Gabriel Boric.
Esta vez, logró consolidar su ventaja desde los primeros cómputos y selló su llegada a La Moneda tras una jornada electoral marcada por una amplia diferencia entre ambos candidatos.
Milei felicita a Kast por su triunfo en Chile
El presidente argentino Javier Milei expresó su “enorme alegría” por la victoria de Kast.
El mandatario libertario definió los resultados del balotaje como “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, y expresó su confianza en que podrá trabajar junto a Kasta para que “América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.
LA LIBERTAD AVANZA
Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!
Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…