    José Antonio Kast gana el balotaje y es electo presidente de Chile

    El candidato del Partido Republicano se impuso con una ventaja cercana a los 20 puntos y la izquierdista Jeannette Jara reconoció la derrota

    José Antonio Kast saluda a su llegada a votar este domingo durante la segunda vuelta presidencial en Chile en Paine (Chile).

    José Antonio Kast saluda a su llegada a votar este domingo durante la segunda vuelta presidencial en Chile en Paine (Chile).

    FOTO

    EFE/ Elvis González
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso en el balotaje presidencial y fue electo presidente de Chile, luego de que los resultados oficiales confirmaran una ventaja irreversible sobre la candidata de la izquierda, Jeannette Jara.

    Con el 83,43% de los votos, de los votos escrutados, Kast alcanzaba 6.084.364 sufragios, equivalentes al 58,61%, con una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales respecto de Jara, que obtenía 4.295.958 votos, el 41,39% del total.

    Leé además

    Un empleado municipal pone el cartel indicativo de una mesa electoral en el Estadio Nacional de Santiago el 13 de diciembre de 2025, víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile.
    Video
    Balotaje

    Elecciones presidenciales en Chile: la extrema derecha favorita en la contienda Kast vs. Jara

    Por RFI
    Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, asisten al cierre de campaña este jueves, en Temuco(Chile).
    Video
    Balotaje

    Chile acelera su péndulo: del estallido social a un posible gobierno de ultraderecha en seis años

    Por France 24

    Jara, primera candidata abiertamente comunista en aspirar a la presidencia de Chile, reconoció la derrota y felicitó a su rival. A través de la red social X, afirmó que “la democracia habló fuerte y claro” y confirmó que se comunicó telefónicamente con Kast para desearle “éxito por el bien de Chile”.

    Embed

    Según consignó el diario La Tercera, la llamada se produjo cuando el escrutinio alcanzaba el 25% de los votos y la diferencia a favor del candidato republicano ya era considerada irremontable.

    En su mensaje público, Jara también se dirigió a sus seguidores y aseguró que continuará “trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, pese al resultado adverso.

    Embed - Informe desde Santiago: simpatizantes de Jara reaccionan a victoria de Kast

    Kast, referente de la ultraderecha chilena, había perdido el balotaje presidencial hace cuatro años frente a Gabriel Boric.

    Esta vez, logró consolidar su ventaja desde los primeros cómputos y selló su llegada a La Moneda tras una jornada electoral marcada por una amplia diferencia entre ambos candidatos.

    Milei felicita a Kast por su triunfo en Chile

    El presidente argentino Javier Milei expresó su “enorme alegría” por la victoria de Kast.

    El mandatario libertario definió los resultados del balotaje como “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, y expresó su confianza en que podrá trabajar junto a Kasta para que “América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

    Embed

    En desarrollo...

    FUENTE:FRANCE24

