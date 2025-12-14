Kast promete un Chile “libre del crimen” y reglas claras para la inmigración

El presidente electo celebró la victoria, agradeció el respaldo ciudadano y delineó los ejes de su futuro gobierno

José Antonio Kast da un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, celebró este domingo su victoria en las elecciones presidenciales con su primer discurso tras los comicios, pronunciado desde el comando del Partido Republicano y acompañado por dirigentes y adherentes que respaldaron su candidatura.

Kast definió la jornada como “un día de alegría” y agradeció el apoyo recibido, al tiempo que subrayó la magnitud del mandato obtenido. “Es una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido”, afirmó, y sostuvo que el triunfo no es personal ni partidario, sino “de Chile”, al que describió como “el Chile que trabaja, que madruga y que cría a sus hijos con mucho sacrificio”.

En su mensaje, el presidente electo hizo hincapié en la necesidad de recuperar la cercanía del Estado con los ciudadanos. Señaló que durante demasiado tiempo muchas personas se sintieron solas frente a sus problemas y apuntó a la falta de responsabilidad en cargos de servicio público como una de las causas de esa desconexión.

En materia de gobernabilidad, Kast aseguró que su administración trabajará para “restablecer la ley en todas las regiones, sin excepciones ni privilegios”, y remarcó que los ciudadanos han depositado su confianza en su liderazgo.

Kast-Discurso José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. AFP Durante el discurso dedicó palabras a su rival en el balotaje, Jeannette Jara, a quien reconoció por haber asumido “un desafío muy difícil” y competir “hasta el final”. También destacó el valor de la oposición en el sistema democrático y afirmó que “un gobierno no se construye solo con sus partidarios”.