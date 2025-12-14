  • Cotizaciones
    Kast promete un Chile “libre del crimen” y reglas claras para la inmigración

    El presidente electo celebró la victoria, agradeció el respaldo ciudadano y delineó los ejes de su futuro gobierno

    José Antonio Kast da un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.

    José Antonio Kast da un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Kast definió la jornada como “un día de alegría” y agradeció el apoyo recibido, al tiempo que subrayó la magnitud del mandato obtenido. “Es una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido”, afirmó, y sostuvo que el triunfo no es personal ni partidario, sino “de Chile”, al que describió como “el Chile que trabaja, que madruga y que cría a sus hijos con mucho sacrificio”.

    En su mensaje, el presidente electo hizo hincapié en la necesidad de recuperar la cercanía del Estado con los ciudadanos. Señaló que durante demasiado tiempo muchas personas se sintieron solas frente a sus problemas y apuntó a la falta de responsabilidad en cargos de servicio público como una de las causas de esa desconexión.

    En materia de gobernabilidad, Kast aseguró que su administración trabajará para “restablecer la ley en todas las regiones, sin excepciones ni privilegios”, y remarcó que los ciudadanos han depositado su confianza en su liderazgo.

    Kast-Discurso
    José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.

    José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.

    Durante el discurso dedicó palabras a su rival en el balotaje, Jeannette Jara, a quien reconoció por haber asumido “un desafío muy difícil” y competir “hasta el final”. También destacó el valor de la oposición en el sistema democrático y afirmó que “un gobierno no se construye solo con sus partidarios”.

    En otro pasaje de su discurso, Kast vinculó de manera directa la seguridad con la vigencia de la democracia y la libertad. “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad”, afirmó, y prometió que Chile “volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia y libre del temor”. En la misma línea, se refirió a la inmigración y sostuvo que el país está dispuesto a recibir a quienes lleguen, pero bajo reglas claras. “Ustedes también deben cuidar nuestro país: queremos recibirlos a todos, pero en el marco de la ley; si la infringen, iremos por ustedes”, advirtió.

    Kast cerró su intervención agradeciendo a los chilenos por el respaldo electoral y afirmó que el resultado refleja la esperanza depositada en su futuro gobierno.

    Embed

    FUENTE:FRANCE24

