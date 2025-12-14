Orsi felicitó a Kast por su triunfo en Chile y acordó una comunicación telefónica

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Según se informó oficialmente, una vez conocidos los resultados del balotaje, Orsi se comunicó con Kast para felicitarlo por el triunfo electoral. En ese intercambio, ambos acordaron mantener una conversación telefónica este lunes 15 de diciembre.

Primer discurso como presidente electo Kast promete un Chile “libre del crimen” y reglas claras para la inmigración

Giro político en Chile José Antonio Kast gana el balotaje y es electo presidente de Chile

El saludo de Orsi se suma a una serie de reacciones internacionales tras la elección en Chile. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, y prometió trabajar con Kast para “fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, transmitió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, su saludo por el triunfo electoral y el deseo de éxito en la futura gestión. El lunes 15 de diciembre mantendrán un comunicación telefónica. https://t.co/FsxX0ousyK pic.twitter.com/2MFtKNABSF

El líder progresista, que se ubica en las antípodas ideológicas a Kast, deseó al presidente electo “mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato”, y subrayó el compromiso de Brasil de seguir trabajando con la nueva administración chilena.

A través de sus redes sociales, Lula también extendió sus felicitaciones “al pueblo chileno” por su participación en un proceso electoral “democrático, transparente y ordenado”.

Embed Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado.



Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato.



Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Kast y sostuvo que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”, mientras que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso destacó que su liderazgo podría fortalecer la cooperación bilateral.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su felicitación y señaló que espera trabajar estrechamente con la futura administración chilena, con énfasis en seguridad, inmigración y comercio.

También se pronunciaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el gobierno de Panamá, que auguraron una etapa de cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Kast fue electo presidente de Chile en la segunda vuelta y asumirá el mando el 11 de marzo de 2026, para un período que se extenderá hasta 2030.