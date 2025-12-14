Orsi felicitó a Kast por su triunfo en Chile y acordó una comunicación telefónica

El presidente de la República, Yamandú Orsi, saludó este domingo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y le transmitió sus deseos de éxito para la futura gestión.
Según se informó oficialmente, una vez conocidos los resultados del balotaje, Orsi se comunicó con Kast para felicitarlo por el triunfo electoral. En ese intercambio, ambos acordaron mantener una conversación telefónica este lunes 15 de diciembre.
El saludo de Orsi se suma a una serie de reacciones internacionales tras la elección en Chile. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, y prometió trabajar con Kast para “fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.
El líder progresista, que se ubica en las antípodas ideológicas a Kast, deseó al presidente electo “mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato”, y subrayó el compromiso de Brasil de seguir trabajando con la nueva administración chilena.
A través de sus redes sociales, Lula también extendió sus felicitaciones “al pueblo chileno” por su participación en un proceso electoral “democrático, transparente y ordenado”.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Kast y sostuvo que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”, mientras que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso destacó que su liderazgo podría fortalecer la cooperación bilateral.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su felicitación y señaló que espera trabajar estrechamente con la futura administración chilena, con énfasis en seguridad, inmigración y comercio.
También se pronunciaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el gobierno de Panamá, que auguraron una etapa de cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Kast fue electo presidente de Chile en la segunda vuelta y asumirá el mando el 11 de marzo de 2026, para un período que se extenderá hasta 2030.