    lunes 15 de diciembre de 2025

    Orsi felicitó a Kast por su triunfo en Chile y acordó una comunicación telefónica

    El presidente uruguayo transmitió su saludo y abrió un primer contacto tras la victoria electoral en Chile

    Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.

    Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    Según se informó oficialmente, una vez conocidos los resultados del balotaje, Orsi se comunicó con Kast para felicitarlo por el triunfo electoral. En ese intercambio, ambos acordaron mantener una conversación telefónica este lunes 15 de diciembre.

    José Antonio Kast saluda a su llegada a votar este domingo durante la segunda vuelta presidencial en Chile en Paine (Chile).
    Giro político en Chile

    José Antonio Kast gana el balotaje y es electo presidente de Chile

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    José Antonio Kast da un discurso mientras celebra los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.
    Primer discurso como presidente electo

    Kast promete un Chile “libre del crimen” y reglas claras para la inmigración

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El saludo de Orsi se suma a una serie de reacciones internacionales tras la elección en Chile. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, y prometió trabajar con Kast para “fortalecer las excelentes relaciones bilaterales”.

    El líder progresista, que se ubica en las antípodas ideológicas a Kast, deseó al presidente electo “mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato”, y subrayó el compromiso de Brasil de seguir trabajando con la nueva administración chilena.

    A través de sus redes sociales, Lula también extendió sus felicitaciones “al pueblo chileno” por su participación en un proceso electoral “democrático, transparente y ordenado”.

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Kast y sostuvo que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”, mientras que el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso destacó que su liderazgo podría fortalecer la cooperación bilateral.

    Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su felicitación y señaló que espera trabajar estrechamente con la futura administración chilena, con énfasis en seguridad, inmigración y comercio.

    También se pronunciaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el gobierno de Panamá, que auguraron una etapa de cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

    Kast fue electo presidente de Chile en la segunda vuelta y asumirá el mando el 11 de marzo de 2026, para un período que se extenderá hasta 2030.

