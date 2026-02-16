  • Cotizaciones
    La Autoridad Palestina, Egipto y Catar condenan el plan israelí de “anexión” en Cisjordania

    La Autoridad Palestina, Egipto y Catar denunciaron la noche del domingo las medidas adoptadas por Israel para reforzar su control de Cisjordania, que hacen temer una anexión del territorio palestino ocupado

    Una bandera israelí ondea cerca de estructuras prefabricadas, cerca del asentamiento de Maale Levona en la Cisjordania ocupada.

    Una bandera israelí ondea cerca de estructuras prefabricadas, cerca del asentamiento de Ma'ale Levona en la Cisjordania ocupada.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Una semana después de aprobar un texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el gabinete de seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967, según la radio militar israelí.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que “condena enérgicamente [esta decisión] y [que] rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como 'territorio público' bajo control de la fuerza de ocupación”.

    Leé además

    La gente observa cómo se eleva el humo tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el campamento de Ghaith, que alberga a personas desplazadas, en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 31 de enero de 2026.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Sin comida, sin refugio, sin dinero: la lucha diaria por la supervivencia en Gaza

    Por France 24
    Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
    Video
    Comercio

    España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

    Por France 24

    La institución consideró que las nuevas medidas son “legalmente inválidas” y que equivalen al ”inicio de facto de un proceso de anexión”.

    Egipto “condena en los términos más enérgicos” estos anuncios que representan “una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí” en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales, indicó el gobierno en X.

    Igualmente, la diplomacia de Catar denunció en X las medidas que equivalen a “una ampliación de los proyectos [de Israel] para privar al pueblo palestino de sus derechos”.

    Embed - Cisjordania: Israel lanza serie de medidas para facilitar compra de tierras a colonos • FRANCE 24

    Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar directamente tierras en Cisjordania.

    Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan “poner orden en los procedimientos de registro de propiedad” y “resolver los litigios jurídicos”.

    FUENTE:RFI

    // Leer el objeto desde localStorage