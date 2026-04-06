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    La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna

    Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra

    Imagen difundida por la NASA que muestra una vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II, que entra en su fase más importante este lunes, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos.

    Imagen difundida por la NASA que muestra una vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II, que entra en su fase más importante este lunes, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos.

    FOTO

    NASA/EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.

    La misión, iniciada el miércoles, entró el lunes a las 04:42 GMT (01:42 en Uruguay) en la llamada esfera de influencia lunar, según la NASA, y se prepara para realizar el primer sobrevuelo de la Luna desde 1972.

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    La NASA publica las primeras fotos de la Tierra tomadas por la misión Artemis II rumbo a la Luna
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    Embed - NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)

    En esta etapa la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento.

    La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

    “Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos”, dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

    En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

    “Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro”, les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

    El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

    Artemis-Orion-Luna
    Esta foto muestra la nave espacial Orión con la Luna a lo lejos, captada por una cámara situada en la punta de una de sus alas de paneles solares durante el segundo día de vuelo de la misión.

    Esta foto muestra la nave espacial Orión con la Luna a lo lejos, captada por una cámara situada en la punta de una de sus alas de paneles solares durante el segundo día de vuelo de la misión.

    Planes de sobrevuelo revisados

    La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

    Los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción Pink Pony Club, el éxito pop de Chappell Roan.

    “La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación.

    Este padre de dos niñas estaba especialmente animado en parte porque tuvo la oportunidad de hablar con sus hijas desde el espacio.

    Luna-Artemis
    La tripulación de Artemis II captó esta imagen en el cuarto día de viaje: la Luna aparece con el Polo Sur arriba y ya se distinguen zonas de la cara oculta. En el borde derecho se observa la cuenca Orientale, que los humanos ven completa por primera vez. La misión seguirá registrándola desde distintos ángulos durante la aproximación y el sobrevuelo; es un cráter de referencia para estudiar impactos en mundos rocosos.

    La tripulación de Artemis II captó esta imagen en el cuarto día de viaje: la Luna aparece con el Polo Sur arriba y ya se distinguen zonas de la cara oculta. En el borde derecho se observa la cuenca Orientale, que los humanos ven completa por primera vez. La misión seguirá registrándola desde distintos ángulos durante la aproximación y el sobrevuelo; es un cráter de referencia para estudiar impactos en mundos rocosos.

    “Estamos aquí arriba, tan lejos, y por un momento volví a reunirme con mi pequeña familia”, dijo en una rueda de prensa en vivo. ”Fue simplemente el momento más grande de toda mi vida”.

    Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

    Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

    Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

    Artemis-Luna
    Captura de pantalla de la aplicación que la tripulación de Artemis II ve en sus PCD y que les guía en la ejecución del plan de observación científica lunar. Este software personalizado fue desarrollado por el Equipo de Observaciones Lunares de la Tripulación, un subgrupo del equipo científico lunar de Artemis II. En esta captura de pantalla se puede ver la cuenca Orientale, el objetivo número 12, marcado con un círculo en la parte inferior derecha de la Luna, y a su izquierda, el objetivo número 13, la cuenca Hertzsprung.

    Captura de pantalla de la aplicación que la tripulación de Artemis II ve en sus PCD y que les guía en la ejecución del plan de observación científica lunar. Este software personalizado fue desarrollado por el Equipo de Observaciones Lunares de la Tripulación, un subgrupo del equipo científico lunar de Artemis II. En esta captura de pantalla se puede ver la cuenca Orientale, el objetivo número 12, marcado con un círculo en la parte inferior derecha de la Luna, y a su izquierda, el objetivo número 13, la cuenca Hertzsprung.

    Nunca antes visto

    Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.

    “Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular”, dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

    La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.

    Embed - La misión Artemis II supera la mitad del trayecto hacia la órbita lunar • FRANCE 24 Español

    Durante el sobrevuelo del satélite, “vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial”, subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN.

    “Es lo que más nos interesa en términos de datos”, añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.

    La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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