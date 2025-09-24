  • Cotizaciones
    miércoles 24 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La OMS desmiente a Trump y niega vínculos del paracetamol y las vacunas con el autismo

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) negó este martes que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo, refutando comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

    OMS.

    OMS.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La declaración de la OMS llega pocas horas después de que el presidente estadounidense desaconsejara a las mujeres embarazadas tomar paracetamol, al que vinculó con un alto riesgo de autismo en los niños pese a las dudas de los científicos. También desacreditó a las vacunas.

    “Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes”, declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, al ser preguntado en una rueda de prensa habitual sobre las declaraciones del magnate republicano.

    Leé además

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (c), interviene durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
    Video
    Medioambiente

    La Cumbre del Clima de la ONU cobra impulso en Nueva York antes de la COP30 en Brasil

    Por RFI
    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de setiembre de 2025.
    Video
    ONU

    Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos

    Por Redacción Búsqueda

    “Varios estudios no han establecido ninguna relación de este tipo”, afirmó, y pidió “prudencia antes de concluir que existe una relación causal” entre el paracetamol y el autismo.

    El paracetamol o acetaminofén se recomienda a las embarazadas para aliviar el dolor o la fiebre. Otros medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, están contraindicados, especialmente al final del embarazo.

    Embed - OMS y otras agencias sanitarias refutan afirmaciones de Trump sobre Tylenol y autismo

    En su declaración del lunes, Trump también se refirió extensamente a las vacunas, llamando a modificar el calendario de vacunación infantil y asegurando que las personas que no se vacunaban ni tomaban medicamentos no padecían autismo.

    El portavoz de la OMS refutó las declaraciones de Trump, afirmando: “Las vacunas salvan vidas, lo sabemos. Las vacunas no causan autismo”.

    El portavoz de la OMS explicó que “cuando los calendarios de vacunación se retrasan, se alteran o se modifican sin verificar los datos probatorios, el riesgo de infección aumenta considerablemente, no solo para los niños, sino también para toda la comunidad”.

    El autismo, un trastorno, complejo y de amplio espectro, se ha estudiado durante décadas, pero la administración Trump prometió a principios de este año revelar en tiempo récord las causas de lo que denomina una “epidemia de autismo”.

    Embed - Trump pide limitar uso de paracetamol en mujeres embarazadas

    Si bien los casos de autismo han aumentado en las últimas décadas en Estados Unidos, muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia, y destacan por el contrario las mejoras en el diagnóstico.

    Y en cuanto a sus orígenes, los científicos han demostrado que la genética juega un papel importante. También se han señalado ciertos factores ambientales, como la neuroinflamación o el uso de ciertos medicamentos como el antiepiléptico Depakine durante el embarazo.

    “Cerca de 62 millones de personas viven con un trastorno del espectro autista en todo el mundo, y está claro que, como comunidad internacional, debemos redoblar nuestros esfuerzos para comprender (sus) causas”, indicó el portavoz de la OMS.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    “Búsquelo por el mundo”

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Gobierno de Montevideo

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Fuerzas Armadas

    Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Sede de UTE.

    La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

    Por Redacción Búsqueda
    Presidencia buscará que el riego no se estanque entre intensificación y ambiente

    Presidencia buscará que el riego no se estanque entre intensificación y ambiente

    Por Agro de Búsqueda
    Yamandú Orsi durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
    Video

    Yamandú Orsi en la Asamblea de la ONU: “Ningún Estado” democrático puede “ejercer la barbarie contra civiles”

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes para explorar el dolor: la delgada línea entre memoria, respeto y morbo

    Viajes para explorar el dolor: la delgada línea entre memoria, respeto y morbo

    Por Santiago Perroni