  • Cotizaciones
    viernes 12 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La violencia progresará en América Latina y el Caribe en 2026, alerta la ONG Acled

    La violencia se extenderá en parte de América Latina y el Caribe en 2026 por el aumento de las actividades ilícitas y el endurecimiento de la respuesta de los países, presionados por Estados Unidos, alertó este jueves la ONG Acled

    La Guardia Nacional de México patrulla un área donde unos presuntos miembros del crimen organizado quemaron unos vehículos, en una autopista cerca de Quiroga, en el estado de Michoacán, el 17 de noviembre de 2025.

    La Guardia Nacional de México patrulla un área donde unos presuntos miembros del crimen organizado quemaron unos vehículos, en una autopista cerca de Quiroga, en el estado de Michoacán, el 17 de noviembre de 2025.

    FOTO

    Enrique Castro / AFP/Archivos
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Es probable que las respuestas militarizadas al crimen organizado se extiendan aún más a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y Estados Unidos ejerza una mayor presión”, estima esta ONG en su informe sobre los conflictos a vigilar en 2026.

    La administración de Donald Trump convirtió la seguridad de sus intereses en el continente americano en su prioridad número uno, y busca a la vez combatir la inmigración, el narcotráfico y excluir a sus rivales estratégicos de la zona.

    Leé además

    carlos negro en desayunos busqueda: la inseguridad, el narcotrafico y la estrategia hacia 2035
    En Vivo
    Entrevista

    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda: la inseguridad, el narcotráfico y la estrategia hacia 2035

    Por Redacción Búsqueda
    Una mujer ondea una bandera de Chile durante el cierre de campaña del candidato a la Presidencia de Chile José Antonio Kast este martes, en el Movistar Arena, Santiago (Chile).
    Elecciones presidenciales

    Cierre de campaña en Chile: economía, inseguridad e inmigración marcan el camino a las urnas

    Por France 24

    Washington reforzó así su presencia militar en el área del Caribe, amplió su arsenal normativo calificando a grupos criminales como organizaciones terroristas, y aumentó la presión sobre estas redes, pero también sobre los países que considera hostiles, como Venezuela.

    Aumento de la violencia

    “La creciente presión de Estados Unidos reforzó la propagación de políticas y discursos de seguridad militarizados en toda la región”, señala la oenegé estadounidense, que registra las víctimas de conflictos en todo el mundo.

    Para Acled, esta tendencia surge como consecuencia del aumento de la violencia de “actores armados y la internacionalización del crimen organizado”.

    “Los enfoques de mano dura contra la violencia de los grupos criminales no son nuevos y han ganado popularidad en toda la región, especialmente en Jamaica, El Salvador y Honduras”, recuerda el informe.

    “Sin embargo, el cambio de retórica de Estados Unidos (...) animó a países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago a seguir su ejemplo y declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”, agrega.

    Respuesta militarizada

    Para Acled, “las respuestas militarizadas al crimen organizado probablemente se extenderán aún más, a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y recurran a poderes de emergencia”.

    Esta situación podría darse en países que han pasado recientemente por las urnas como Bolivia y Honduras, que giraron a la derecha; que se encuentran en pleno proceso electoral como Chile, donde los sondeos dan ganador al ultraderechista José Antonio Kast; y en aquellos que celebran comicios en 2026 como Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, según la ONG

    “Los grupos armados también han demostrado una considerable capacidad de adaptación frente al aumento de la presión”, recuerda Acled, que teme que los Estados se conviertan en los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Lo que dejó la interpelación

    Cardama: el FA plantea que el Parlamento investigue responsabilidades del anterior gobierno y la oposición habla de “plan maquiavélico”

    Por Victoria Fernández
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda