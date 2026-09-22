Malvinas prorroga licencias petroleras, pese a medidas de Milei: ¿qué es Sea Lion, el proyecto que eleva la tensión?

Se amplía el foco de fricción entre Londres y Buenos Aires en torno a las Malvinas. La Administración del territorio, Falkland Islands para los británicos, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para operaciones petroleras offshore, con la posibilidad de extenderlas otros dos años si las compañías cumplen sus programas de trabajo. La decisión cuenta, según el gobierno isleño, con el respaldo del Reino Unido.

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El argumento de las autoridades de las islas es económico: la extensión busca proporcionar seguridad jurídica a los operadores para que continúen invirtiendo y desarrollando sus áreas. Para Argentina, en cambio, esas licencias carecen de validez porque considera que la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Malvinas requiere autorización argentina.

LOS BRITÁNICOS DESAFÍAN A MILEI Y EXTIENDEN 5 AÑOS MÁS LAS LICENCIAS A LAS PETROLERAS QUE OPERAN EN MALVINAS Prórroga de licencias El gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de todas las licencias vigentes de hidrocarburos en alta mar, con la… pic.twitter.com/PwjAgL8azL

La decisión llega, por tanto, en un momento particularmente sensible. No se trata únicamente de mantener permisos administrativos: permite dar continuidad a proyectos de exploración y desarrollo mientras Buenos Aires intenta elevar el coste jurídico de participar en ellos.

El principal foco de atención es Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, un proyecto desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

El proyecto entró en fase de desarrollo en diciembre de 2025 y mantiene como objetivo obtener el primer petróleo en marzo de 2028. Según la información proporcionada por las compañías y recogida por Reuters, Sea Lion tiene una estimación de recursos de gran escala y requiere una inversión de miles de millones de dólares para alcanzar la producción prevista.

La primera fase contempla una infraestructura offshore que permitirá extraer y procesar el crudo antes de trasladarlo mediante buques. La dimensión del proyecto explica por qué el petróleo ha pasado a ocupar un lugar destacado dentro de la disputa de soberanía: cuanto más cerca está Sea Lion de convertirse en una operación productiva, mayor es el interés económico de las partes y mayor es también el incentivo argentino para intentar impedir que se consolide.

La prórroga anunciada ahora por las autoridades isleñas permite además que otros proyectos exploratorios continúen disponiendo de cobertura administrativa.

GRAN BRETAÑA PRORROGÓ POR CINCO AÑOS LAS LICENCIAS PETROLERAS EN MALVINAS Y HABILITÓ LA EXPANSIÓN DE NAVITAS



Busca dar certidumbre contractual a inversores y accionistas de Sea Lion, tras la cautelar de la jueza Borruto y la ofensiva penal y diplomatica impulsada por Milei.… — AgendaMalvinasOK (@Agenda_Malvinas) September 22, 2026

El anuncio de las licencias vino acompañado de otra decisión relevante: las autoridades de las islas aprobaron la adquisición por parte de una filial de Navitas de un 65 % del área PL001, un bloque situado junto a Sea Lion.

Navitas Petroleum Atlantic Limited había acordado en febrero adquirir esa participación a JHI Associates para asociarse en la exploración del bloque. Según el gobierno de las islas, la operación permitirá acelerar la evaluación y el eventual desarrollo de sus perspectivas petroleras.

Es decir, mientras Argentina intenta frenar el avance de las actividades hidrocarburíferas mediante sanciones y procedimientos judiciales, la Administración de las islas está adoptando decisiones que pueden ampliar el perímetro de la actividad petrolera.

Ese paralelismo —más presión jurídica desde Buenos Aires y más continuidad administrativa desde las islas— es uno de los elementos que puede intensificar la disputa en los próximos meses.

Milei cambia de estrategia: de la protesta a las sanciones

El gobierno de Javier Milei ha endurecido durante septiembre su respuesta.

El 4 de septiembre anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que Buenos Aires considera ilegales. Cuatro días después incorporó otros 15 sujetos, elevando a 60 el número de expedientes anunciados por el Ejecutivo.

La estrategia no se limita a las compañías que operan directamente los yacimientos. Argentina ha señalado también a accionistas y empresas proveedoras de servicios vinculadas con los proyectos.

Además, el gobierno presentó denuncias penales contra varias sociedades relacionadas con Sea Lion y anunció que las actuaciones podrían alcanzar a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas operaciones.

La lógica de Buenos Aires consiste en ampliar el número de actores que pueden quedar expuestos a consecuencias jurídicas si participan en proyectos petroleros que Argentina considera no autorizados.

¿Qué cambia con la nueva ley de Milei?

La ofensiva tiene ahora una segunda dimensión: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso el 17 de septiembre.

Según el gobierno argentino, la iniciativa se estructura en tres objetivos: sancionar la explotación considerada ilegítima de los recursos naturales, crear incentivos para que esas actividades cesen y proporcionar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas.

El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso, por lo que no constituye todavía un nuevo régimen sancionador vigente.

Sí se han producido, entretanto, cambios administrativos. El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería argentina como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para acelerar los procedimientos relacionados con actividades hidrocarburíferas que Buenos Aires considera prohibidas.

La diferencia es importante: Argentina ya está aplicando el marco legal existente mientras intenta ampliarlo mediante una nueva ley.

El problema jurídico: dos autoridades que consideran válidas sus propias licencias

El conflicto tiene una dificultad estructural: Argentina y las autoridades de las islas parten de posiciones jurídicas incompatibles.

Buenos Aires sostiene que las actividades hidrocarburíferas en las aguas correspondientes a su plataforma continental no pueden realizarse sin autorización argentina. Su legislación prevé sanciones para actividades de exploración y explotación desarrolladas sin esa autorización.

Las autoridades de las Malvinas, respaldadas por el Reino Unido, consideran válidas las licencias que conceden y defienden el derecho de las compañías a desarrollar los recursos bajo su administración. Las empresas involucradas, por su parte, sostienen que sus permisos son legítimos.

La consecuencia práctica es que una licencia considerada válida por una administración puede ser considerada ilegal por la otra.

Esto limita también la capacidad de Buenos Aires para hacer efectivas sus decisiones dentro de las propias islas: las sanciones argentinas pueden afectar a empresas, accionistas o proveedores sometidos a jurisdicción argentina, pero Argentina no ejerce control efectivo sobre el territorio ni sobre las instalaciones offshore administradas desde las Malvinas.

Una escalada que puede afectar a más sectores

La nueva ofensiva argentina podría además trascender el petróleo. El proyecto legislativo impulsado por Milei pretende ampliar el alcance de las medidas existentes para abarcar distintas actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales. Reuters señaló que la iniciativa podría tener implicaciones también para sectores como la pesca.

Ese aspecto amplía considerablemente el alcance potencial del conflicto. Hasta ahora, el petróleo ha sido el principal escenario de confrontación porque Sea Lion está próximo a entrar en una fase de desarrollo que requiere fuertes inversiones. Pero la extensión del régimen sancionador a otros recursos podría multiplicar el número de empresas y operadores afectados.

También introduce una dimensión económica adicional: algunas compañías internacionales pueden verse obligadas a evaluar no solo la legislación y las autorizaciones de las islas, sino también las posibles consecuencias de operar en Argentina mientras participan en proyectos relacionados con las Malvinas.

Londres ha respaldado la continuidad de las actividades petroleras y mantiene su posición sobre la administración del archipiélago.

El respaldo británico es fundamental porque transforma la disputa por las licencias en algo más que una controversia entre Argentina y empresas privadas. Detrás de los permisos petroleros se encuentra una cuestión de soberanía que enfrenta a dos Estados desde hace décadas.

Para Londres, las autoridades de las islas tienen capacidad para administrar sus recursos. Para Buenos Aires, esa administración no puede otorgar derechos sobre recursos que Argentina considera pertenecientes a su plataforma continental.

La decisión de prorrogar las licencias, por tanto, no modifica las posiciones de fondo, pero sí consolida durante más tiempo la situación que Argentina intenta impugnar.

El petróleo convierte la disputa territorial en un conflicto económico

La cuestión central ahora es qué ocurrirá cuando los proyectos pasen de la exploración a la producción.

Mientras el petróleo permanezca en fase de evaluación, Argentina puede ejercer presión mediante sanciones, denuncias y acciones diplomáticas. Pero una vez que Sea Lion comience a extraer crudo, entrarán en juego contratos comerciales, financiación internacional, transporte marítimo, seguros, proveedores y compradores.

Cada uno de esos eslabones puede convertirse potencialmente en un nuevo frente de presión.

Por eso la prórroga de las licencias adquiere importancia más allá de su duración formal. Las autoridades de las islas están proporcionando continuidad administrativa a proyectos que Argentina intenta frenar antes de que alcancen una fase productiva irreversible.

???? PETRÓLEO EN MALVINAS: el megaproyecto que busca extraer 50.000 barriles diarios https://t.co/2NjouhDCbD — El Economista (@ElEconomista_) September 22, 2026

Es un conflicto que entra en una nueva fase. La disputa por las Malvinas no es nueva, pero el petróleo está introduciendo una dinámica distinta. La reivindicación argentina de soberanía ha dejado de expresarse únicamente mediante declaraciones diplomáticas y ha comenzado a traducirse en expedientes sancionadores, denuncias penales, medidas administrativas y una propuesta legislativa.

Al mismo tiempo, las autoridades de las islas están haciendo lo contrario: prolongan las licencias, facilitan nuevas operaciones y respaldan el avance de proyectos como Sea Lion.

El resultado es una carrera paralela. Buenos Aires intenta elevar el coste de explotar los recursos; las islas y las empresas buscan avanzar hasta convertir los permisos existentes en operaciones petroleras concretas.

La cuestión decisiva será si esa estrategia de presión argentina consigue modificar las decisiones empresariales o si, por el contrario, el respaldo británico y la expectativa de producción de Sea Lion permiten que los proyectos continúen.

Por ahora, la prórroga de las licencias apunta en una dirección clara: el petróleo seguirá siendo durante los próximos años uno de los principales escenarios en los que se dirima la disputa entre Argentina, Reino Unido y las autoridades de las Malvinas.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24