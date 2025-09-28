Musk, Thiel y Bannon aparecen en las agendas de Epstein publicadas por los demócratas

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) publicaron las agendas diarias pertenecientes al fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein de 2014 a 2019, que muestran que tenía planes de reunirse con los donantes republicanos Elon Musk y Peter Thiel y el comentarista conservador Steve Bannon.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los documentos, que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que provenían del patrimonio de Epstein en respuesta a una citación del Congreso, también mostraron que el príncipe Andrés de Gran Bretaña voló en el jet privado de Epstein en 2000.

ONU Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos

Medioambiente La Cumbre del Clima de la ONU cobra impulso en Nueva York antes de la COP30 en Brasil

En los documentos publicados el viernes no se presentaron acusaciones de irregularidades por parte de Musk, Thiel, Bannon ni Andrew. Los calendarios diarios no indican si las reuniones de Epstein con Musk, Thiel y Bannon realmente tuvieron lugar. En una publicación de X que hacía referencia a una noticia sobre la publicación de los documentos, Musk escribió: “Esto es falso”.

Un portavoz de Thiel y los abogados que han representado a Bannon y Andrew no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El presidente Donald Trump ha enfrentado críticas en los últimos meses de su base conservadora y de los demócratas del Congreso por el manejo del caso Epstein por parte de su administración.

A principios de julio, el Departamento de Justicia dijo que no haría públicos los archivos de su investigación de tráfico sexual sobre Epstein, incumpliendo promesas anteriores de Trump y sus aliados de hacerlo.

Embed - Caso Jeffrey Epstein: salen a la luz 33.000 documentos nuevos

Los demócratas dijeron que los documentos mostraban que Epstein era amigo de “algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo” y pidieron al Departamento de Justicia que publicara todos los documentos de su investigación. “Los demócratas supervisores no se detendrán hasta que identifiquemos a todos los cómplices de los atroces crímenes de Epstein”, dijo Sara Guerrero, portavoz del comité, en un comunicado de prensa que acompaña a los documentos.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en un testimonio ante el Congreso a principios de este mes que no había información creíble de que Epstein traficara con mujeres y niñas menores de edad con nadie más que él mismo.

Epstein murió por suicidio en 2019 en la cárcel mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual, de los que se había declarado inocente.

Embed - Ghislaine Maxwell: de pareja y cómplice de Jeffrey Epstein a la cárcel

Maxwell, socio de Epstein, condenado

Las entradas del calendario de las reuniones de Epstein con Musk, Thiel y Bannon hacen referencia a períodos que ocurrieron después de que se declarara culpable de cargos de prostitución a nivel estatal en 2008, pero antes de que fuera acusado por cargos federales de tráfico sexual en 2019.

Una entrada del calendario, fechada el 6 de diciembre de 2014, dice: “Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 de diciembre (¿sigue ocurriendo esto?)”. Epstein, en aquel entonces, era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde muchas mujeres afirman haber abusado de ellas.

Los documentos publicados el viernes incluyen una lista de pasajeros que muestra que el príncipe Andrés de Gran Bretaña voló en el jet privado de Epstein desde el área de Nueva York a Palm Beach, Florida, el 12 de mayo de 2000, con Epstein y su pareja de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

Embed - Revelan acuerdo que beneficiaría al príncipe Andrew de las acusaciones de abuso sexual

Los registros de vuelo presentados como evidencia durante el juicio por tráfico sexual de Maxwell en 2021 mostraron que Andrew había volado en el avión de Epstein en otras ocasiones.

En 2022, Andrew llegó a un acuerdo en una demanda estadounidense interpuesta por la difunta Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein. En la demanda, Giuffre acusó a Andrew de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente. Andrew ha negado cualquier irregularidad y ha dicho que lamenta su anterior relación con Epstein.

Maxwell fue condenado por reclutar y preparar a niñas menores de edad para que Epstein abusara de ellas, y está cumpliendo una condena de 20 años.

Se declaró inocente y está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque su condena.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24