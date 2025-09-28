Musk, Thiel y Bannon aparecen en las agendas de Epstein publicadas por los demócratas
Las agendas diarias de Jeffrey Epstein, publicadas por los demócratas del Congreso el viernes, revelaron que el financiero caído en desgracia tenía planes de reunirse con los donantes republicanos Elon Musk y Peter Thiel, así como con el comentarista conservador y exasesor de Trump, Steve Bannon. Los calendarios no indican si las reuniones se llevaron a cabo
Foto de archivo: Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, habla en la Conferencia Bitcoin 2022 en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida, el 7 de abril de 2022.
Los demócratas del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) publicaron las agendas diarias pertenecientes al fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein de 2014 a 2019, que muestran que tenía planes de reunirse con los donantes republicanos Elon Musk y Peter Thiel y el comentarista conservador Steve Bannon.
Los documentos, que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que provenían del patrimonio de Epstein en respuesta a una citación del Congreso, también mostraron que el príncipe Andrés de Gran Bretaña voló en el jet privado de Epstein en 2000.
En los documentos publicados el viernes no se presentaron acusaciones de irregularidades por parte de Musk, Thiel, Bannon ni Andrew. Los calendarios diarios no indican si las reuniones de Epstein con Musk, Thiel y Bannon realmente tuvieron lugar. En una publicación de X que hacía referencia a una noticia sobre la publicación de los documentos, Musk escribió: “Esto es falso”.
Un portavoz de Thiel y los abogados que han representado a Bannon y Andrew no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El presidente Donald Trump ha enfrentado críticas en los últimos meses de su base conservadora y de los demócratas del Congreso por el manejo del caso Epstein por parte de su administración.
A principios de julio, el Departamento de Justicia dijo que no haría públicos los archivos de su investigación de tráfico sexual sobre Epstein, incumpliendo promesas anteriores de Trump y sus aliados de hacerlo.
Los demócratas dijeron que los documentos mostraban que Epstein era amigo de “algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo” y pidieron al Departamento de Justicia que publicara todos los documentos de su investigación. “Los demócratas supervisores no se detendrán hasta que identifiquemos a todos los cómplices de los atroces crímenes de Epstein”, dijo Sara Guerrero, portavoz del comité, en un comunicado de prensa que acompaña a los documentos.
El director del FBI, Kash Patel, dijo en un testimonio ante el Congreso a principios de este mes que no había información creíble de que Epstein traficara con mujeres y niñas menores de edad con nadie más que él mismo.
Epstein murió por suicidio en 2019 en la cárcel mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual, de los que se había declarado inocente.
Maxwell, socio de Epstein, condenado
Las entradas del calendario de las reuniones de Epstein con Musk, Thiel y Bannon hacen referencia a períodos que ocurrieron después de que se declarara culpable de cargos de prostitución a nivel estatal en 2008, pero antes de que fuera acusado por cargos federales de tráfico sexual en 2019.
Una entrada del calendario, fechada el 6 de diciembre de 2014, dice: “Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 de diciembre (¿sigue ocurriendo esto?)”. Epstein, en aquel entonces, era dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde muchas mujeres afirman haber abusado de ellas.
Los documentos publicados el viernes incluyen una lista de pasajeros que muestra que el príncipe Andrés de Gran Bretaña voló en el jet privado de Epstein desde el área de Nueva York a Palm Beach, Florida, el 12 de mayo de 2000, con Epstein y su pareja de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.
Los registros de vuelo presentados como evidencia durante el juicio por tráfico sexual de Maxwell en 2021 mostraron que Andrew había volado en el avión de Epstein en otras ocasiones.
En 2022, Andrew llegó a un acuerdo en una demanda estadounidense interpuesta por la difunta Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein. En la demanda, Giuffre acusó a Andrew de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente. Andrew ha negado cualquier irregularidad y ha dicho que lamenta su anterior relación con Epstein.
Maxwell fue condenado por reclutar y preparar a niñas menores de edad para que Epstein abusara de ellas, y está cumpliendo una condena de 20 años.
Se declaró inocente y está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque su condena.