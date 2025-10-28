Netanyahu ordena al Ejército israelí lanzar de inmediato “contundentes ataques” sobre Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ordenó este martes la reanudación de los ataques en la Franja de Gaza , acusando al movimiento islamista Hamás de violar el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. La decisión se produjo tras una reunión de seguridad y luego de que las tropas israelíes sufrieran supuestos ataques en el sur del enclave y se detectara que Hamás había entregado restos parciales de un rehén ya devuelto anteriormente a Israel .

“Tras la reunión de seguridad, el primer ministro ordenó a los militares llevar a cabo inmediatamente contundentes ataques en la Franja de Gaza”, indicó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado. La portavoz gubernamental Shosh Bedrosian agregó que “en términos de consecuencias para Hamás, nada está descartado en este momento, pero todo se está coordinando plenamente con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y su equipo”.

El desencuentro se centró en la devolución de los cuerpos de rehenes. Hamás entregó lo que dijo era el decimosexto de los 28 cuerpos acordados bajo el alto el fuego, pero los exámenes forenses israelíes determinaron que se trataba de restos parciales de Ofir Tzarfati, un rehén cuyo cuerpo ya había sido repatriado hace unos dos años. Posteriormente, Hamás anunció que entregaría otro conjunto de restos encontrados recientemente en túneles bajo Gaza.

La oficina de Netanyahu calificó la acción de Hamás como una “clara violación del acuerdo” y señaló que el primer ministro discutirá con los jefes de seguridad las medidas a tomar en respuesta. Bedrosian acusó al grupo palestino de haber colocado deliberadamente los restos en un hoyo para luego entregarlos a la Cruz Roja.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó al gobierno israelí a actuar con decisión. “Hamás conoce la ubicación de los rehenes y sigue actuando con desprecio, engañando a Estados Unidos y a los mediadores mientras deshonra a nuestros seres queridos”, afirmaron.

Por su parte, Hamás rechazó las acusaciones, asegurando que los bombardeos israelíes habían destruido muchos lugares y dificultado la localización de los cuerpos. El movimiento afirmó que los entregará “lo antes posible” una vez localizados. Hamás ya ha devuelto a los 20 rehenes vivos, según el acuerdo de alto el fuego.

El conflicto dejó profundas secuelas. Durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron tomadas como rehenes y más de 1.200 israelíes murieron, en su mayoría civiles. La posterior ofensiva de Israel en Gaza provocó al menos 68.531 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, consideradas fiables por la ONU. Aun con la tregua, el número de víctimas sigue aumentando a medida que se encuentran más cuerpos bajo los escombros.

La tensión en Gaza es palpable. Abdul-Hayy al-Hajj Ahmed, residente del enclave, expresó su temor de que la guerra se reanude: “Ahora acusan a Hamás de estar perdiendo el tiempo, y eso es un pretexto para una nueva escalada y una guerra. Queremos descansar. Creo que la guerra volverá”.

En Israel, ministros de extrema derecha presionan por medidas más duras. Itamar Ben Gvir escribió en X que “es hora de romperle las piernas de una vez por todas” a Hamás, mientras que Bezalel Smotrich pidió la re-detención de prisioneros palestinos liberados bajo el alto el fuego.

El caso de Tzarfati ejemplifica la tragedia humana detrás del conflicto: secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre, su cuerpo fue devuelto parcialmente por tercera vez desde fines de 2023. Su familia relató que “el círculo supuestamente se cerró en diciembre de 2023, pero nunca se cierra del todo”.

