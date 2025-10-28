  • Cotizaciones
    Netanyahu ordena al Ejército israelí lanzar de inmediato “contundentes ataques” sobre Gaza

    Israel reanudó los ataques en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, luego de que el grupo entregara restos de un rehén ya devuelto anteriormente. La decisión aumenta la tensión en el enclave palestino y reabre temores de una nueva escalada

    Militantes de Hamás cargan un cuerpo recuperado de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025.

    Militantes de Hamás cargan un cuerpo recuperado de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 y RFI

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes la reanudación de los ataques en la Franja de Gaza, acusando al movimiento islamista Hamás de violar el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. La decisión se produjo tras una reunión de seguridad y luego de que las tropas israelíes sufrieran supuestos ataques en el sur del enclave y se detectara que Hamás había entregado restos parciales de un rehén ya devuelto anteriormente a Israel.

    “Tras la reunión de seguridad, el primer ministro ordenó a los militares llevar a cabo inmediatamente contundentes ataques en la Franja de Gaza”, indicó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado. La portavoz gubernamental Shosh Bedrosian agregó que “en términos de consecuencias para Hamás, nada está descartado en este momento, pero todo se está coordinando plenamente con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y su equipo”.

    Manifestación en Tel Aviv para pedir la entrega de los cuerpos de los rehenes en Gaza, el 25 de octubre de 2025.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel reanuda bombardeos en Gaza y amenaza el frágil alto el fuego con Hamás

    Por  France 24  y RFI
    Parlamento israelí.
    Video
    Paz en Medio Oriente

    Israel impulsa la anexión de Cisjordania mientras la Corte de La Haya lo insta a permitir la ayuda a Gaza

    Por France 24
    Embed - La Cruz Roja ayudará en la búsqueda de cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza

    El desencuentro se centró en la devolución de los cuerpos de rehenes. Hamás entregó lo que dijo era el decimosexto de los 28 cuerpos acordados bajo el alto el fuego, pero los exámenes forenses israelíes determinaron que se trataba de restos parciales de Ofir Tzarfati, un rehén cuyo cuerpo ya había sido repatriado hace unos dos años. Posteriormente, Hamás anunció que entregaría otro conjunto de restos encontrados recientemente en túneles bajo Gaza.

    La oficina de Netanyahu calificó la acción de Hamás como una “clara violación del acuerdo” y señaló que el primer ministro discutirá con los jefes de seguridad las medidas a tomar en respuesta. Bedrosian acusó al grupo palestino de haber colocado deliberadamente los restos en un hoyo para luego entregarlos a la Cruz Roja.

    El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó al gobierno israelí a actuar con decisión. “Hamás conoce la ubicación de los rehenes y sigue actuando con desprecio, engañando a Estados Unidos y a los mediadores mientras deshonra a nuestros seres queridos”, afirmaron.

    Por su parte, Hamás rechazó las acusaciones, asegurando que los bombardeos israelíes habían destruido muchos lugares y dificultado la localización de los cuerpos. El movimiento afirmó que los entregará “lo antes posible” una vez localizados. Hamás ya ha devuelto a los 20 rehenes vivos, según el acuerdo de alto el fuego.

    El conflicto dejó profundas secuelas. Durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron tomadas como rehenes y más de 1.200 israelíes murieron, en su mayoría civiles. La posterior ofensiva de Israel en Gaza provocó al menos 68.531 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, consideradas fiables por la ONU. Aun con la tregua, el número de víctimas sigue aumentando a medida que se encuentran más cuerpos bajo los escombros.

    Embed - Las secuelas que la ofensiva de Israel en Gaza dejó en los soldados israelíes

    La tensión en Gaza es palpable. Abdul-Hayy al-Hajj Ahmed, residente del enclave, expresó su temor de que la guerra se reanude: “Ahora acusan a Hamás de estar perdiendo el tiempo, y eso es un pretexto para una nueva escalada y una guerra. Queremos descansar. Creo que la guerra volverá”.

    En Israel, ministros de extrema derecha presionan por medidas más duras. Itamar Ben Gvir escribió en X que “es hora de romperle las piernas de una vez por todas” a Hamás, mientras que Bezalel Smotrich pidió la re-detención de prisioneros palestinos liberados bajo el alto el fuego.

    El caso de Tzarfati ejemplifica la tragedia humana detrás del conflicto: secuestrado en el festival de música Nova el 7 de octubre, su cuerpo fue devuelto parcialmente por tercera vez desde fines de 2023. Su familia relató que “el círculo supuestamente se cerró en diciembre de 2023, pero nunca se cierra del todo”.

