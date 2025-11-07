  • Cotizaciones
    Ofensiva antinarco de Estados Unidos ya deja al menos 70 muertos tras nuevo ataque en el Caribe

    Un nuevo ataque estadounidense a otra presunta lancha con drogas en el Caribe dejó el jueves tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a al menos 70

    Captura de pantalla de un video publicado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su cuenta de X de lo que denominó un ataque mortal contra “narcoterroristas” en el Caribe.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Washington comenzó a llevar a cabo a principios de setiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, incluso si apuntan a traficantes conocidos.

    Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

    USS Gerald R. Ford 
    Estados Unidos

    Tensión en el Caribe: Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha y despliega su mayor portaaviones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales este martes, en la Base Naval de Belém (Brasil).
    Brasil

    Lula da Silva vuelve a cuestionar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

    Por France 24
    El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas. “Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron”, agregó Hegseth, sin dar más detalles.

    Con este balance, el número de fallecidos que deja la campaña antinarcóticos de Estados Unidos (EE.UU.) se eleva a al menos 70.

    “Amenazan nuestra patria”

    Washington ha destruido durante su campaña al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible, si bien aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

    “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, añadió el jefe del Pentágono.

    La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas.

    Ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a la región.

    EE.UU. también ha realizado demostraciones de fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando el mar Caribe frente a la costa del país en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.

    El izquierdista, señalado de cargos de narcotráfico por EE.UU., insiste en que no hay cultivos de drogas en su país.

    “Conflicto armado”

    La administración de Trump ha informado al Congreso que EE.UU. está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas latinoamericanos.

    Los describe como “grupos terroristas” para justificar los ataques.

    Los gobiernos y familias de víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores.

    El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha dicho que las muertes han ocurrido “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

