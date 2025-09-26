  • Cotizaciones
    viernes 26 de septiembre de 2025

    Políticos y ciudadanos franceses reaccionan a condena de Nicolas Sarkozy

    El Tribunal Penal de París emitió su fallo en el caso de presunta financiación libia en la campaña electoral de 2007 de Nicolas Sarkozy

    Nicolas Sarkozy.

    Nicolas Sarkozy.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El expresidente fue declarado este jueves culpable de asociación ilícita y absuelto de los cargos de corrupción.

    Cinco años en prisión es su condena. La fiscalía definirá en un mes la fecha exacta del encarcelamiento.

    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York el 22 de setiembre de 2025. 
    Video
    ONU

    Francia reconoce al Estado palestino y Lula ratifica la suspensión de exportaciones de defensa a Israel

    Por  France 24  y Redacción Galería
    Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé.
    Video
    Fútbol

    Dembélé y Bonmatí se coronan en el Balón de Oro 2025

    Por  RFI  y France 24

    Políticos y ciudadanos reaccionaron a la sentencia.

    Embed - Políticos y ciudadanos franceses reaccionan a condena de Nicolas Sarkozy

    FUENTE:FRANCE24

