Políticos y ciudadanos franceses reaccionan a condena de Nicolas Sarkozy

El expresidente fue declarado este jueves culpable de asociación ilícita y absuelto de los cargos de corrupción.
El Tribunal Penal de París emitió su fallo en el caso de presunta financiación libia en la campaña electoral de 2007 de Nicolas Sarkozy
Cinco años en prisión es su condena. La fiscalía definirá en un mes la fecha exacta del encarcelamiento.
Políticos y ciudadanos reaccionaron a la sentencia.
FUENTE:FRANCE24