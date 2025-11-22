  • Cotizaciones
    sábado 22 de noviembre de 2025

    Seis aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela tras alerta de Estados Unidos por mayor “actividad militar”

    Iberia, TAP, Avianca, GOL, Latam y Caribbean cancelaron este sábado sus conexiones a Caracas, luego de que EE.UU. advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe

    El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se desplaza por el océano Atlántico.

    FOTO
Tajh Pay / Marina de EE.UU

    FOTO

    Tajh Pay / Marina de EE.UU
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

    No precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

    El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford.
    Escalada militar

    Trump envía al mayor buque de guerra del mundo al Caribe y Maduro eleva alerta militar en Venezuela

    Por France 24
    Personas pasan frente a una pared con un dibujo alusivo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes en Caracas (Venezuela).
    Tensión en el Caribe

    ¿Puede la presión de Estados Unidos forzar a que Maduro deje la presidencia de Venezuela?

    Por France 24

    Por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish, la venezolana Laser y la española PlusUltra, precisó De Loiza.

    La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

    “Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

    EE.UU. prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Maduro.

    Desde de setiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

    En un comunicado, ALAV exhortó a las personas “que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas” a que “estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea”.

    “Los vuelos comerciales internacionales pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil que se llevan a cabo en el espacio aéreo”, añadió la ALAV.

    En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

