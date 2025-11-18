Tribunal Supremo de Brasil sentencia a militares y policía por intento de asesinato de Lula

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro , de extrema derecha y en el poder entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años de prisión en el marco de un juicio que investigó un intento de golpe tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Los jueces lo consideraron líder de “una organización criminal” que conspiró para mantener el poder de manera autoritaria.

Además de Bolsonaro, 14 de sus antiguos colaboradores ya fueron condenados en diferentes etapas del juicio en los últimos meses. Durante el proceso que concluyó el martes, nueve soldados y un agente de policía fueron acusados de participar en la planificación operativa del golpe.

Cuatro de ellos recibieron las penas más severas por su implicación en un complot denominado “Daga Verde y Amarilla”, cuyo objetivo era asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Los tenientes coroneles Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo y Rafael Martins de Oliveira, junto con el policía Wladimir Matos Soares, fueron condenados a 24 y 21 años respectivamente.

Cinco oficiales militares acusados de presionar a generales para apoyar el golpe recibieron penas de entre 1 año y 11 meses hasta 17 años.

El general retirado Estevam Theophilo fue absuelto por falta de pruebas, aunque los jueces señalaron “fuertes sospechas” sobre su participación.

Apelaciones y cumplimiento de condenas

Los condenados podrán apelar y no comenzarán a cumplir sus penas hasta agotar los recursos legales.

En el caso de Bolsonaro, su primera apelación fue rechazada por unanimidad, y aunque sus abogados aún pueden presentar nuevos recursos, estos podrían ser desestimados rápidamente.

Según el ritmo habitual, podría ser encarcelado durante la última semana de noviembre, mientras permanece bajo arresto domiciliario desde agosto.

Tensiones diplomáticas con Estados Unidos

El juicio ha generado fricciones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Washington impuso un arancel punitivo del 40% a ciertos productos brasileños y sanciones individuales, incluyendo al juez Alexandre de Moraes y varios ministros del gobierno de Lula. No obstante, las relaciones recientes muestran signos de mejora tras la reunión de Lula con Donald Trump en Malasia en octubre.

El congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lidera desde Estados Unidos una campaña para que la administración Trump interceda por su padre.

La Primera Sala del Tribunal Supremo votó unánimemente a favor de que Eduardo sea juzgado por obstruir el juicio de Bolsonaro, decisión que debe ser ratificada formalmente el viernes.

FUENTE:FRANCE24