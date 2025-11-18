  • Cotizaciones
    Tribunal Supremo de Brasil sentencia a militares y policía por intento de asesinato de Lula

    El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes a tres oficiales militares y a un policía a más de 20 años de prisión tras ser hallados culpables de planear el asesinato del presidente Lula en 2022, en el marco de un intento de golpe de Estado a favor del expresidente Jair Bolsonaro

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, camina por los pasillos del Palacio del Planalto, en Brasilia

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, camina por los pasillos del Palacio del Planalto, en Brasilia

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de extrema derecha y en el poder entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años de prisión en el marco de un juicio que investigó un intento de golpe tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

    Los jueces lo consideraron líder de “una organización criminal” que conspiró para mantener el poder de manera autoritaria.

    Leé además

    Donald Trump con su teléfono durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
    Guerra comercial

    Lula y Trump retoman el diálogo en medio de tensiones por Bolsonaro y los aranceles

    Por RFI
    Fotografía de archivo fechada el 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saliendo del hospital DF Star en Brasilia (Brasil).
    Brasil

    Supremo de Brasil mantiene condena a 27 años años de cárcel de Bolsonaro

    Por France 24

    Colaboradores y fuerzas de seguridad involucradas

    Además de Bolsonaro, 14 de sus antiguos colaboradores ya fueron condenados en diferentes etapas del juicio en los últimos meses. Durante el proceso que concluyó el martes, nueve soldados y un agente de policía fueron acusados de participar en la planificación operativa del golpe.

    Cuatro de ellos recibieron las penas más severas por su implicación en un complot denominado “Daga Verde y Amarilla”, cuyo objetivo era asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

    Los tenientes coroneles Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo y Rafael Martins de Oliveira, junto con el policía Wladimir Matos Soares, fueron condenados a 24 y 21 años respectivamente.

    Cinco oficiales militares acusados de presionar a generales para apoyar el golpe recibieron penas de entre 1 año y 11 meses hasta 17 años.

    El general retirado Estevam Theophilo fue absuelto por falta de pruebas, aunque los jueces señalaron “fuertes sospechas” sobre su participación.

    Apelaciones y cumplimiento de condenas

    Los condenados podrán apelar y no comenzarán a cumplir sus penas hasta agotar los recursos legales.

    En el caso de Bolsonaro, su primera apelación fue rechazada por unanimidad, y aunque sus abogados aún pueden presentar nuevos recursos, estos podrían ser desestimados rápidamente.

    Según el ritmo habitual, podría ser encarcelado durante la última semana de noviembre, mientras permanece bajo arresto domiciliario desde agosto.

    Tensiones diplomáticas con Estados Unidos

    El juicio ha generado fricciones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Washington impuso un arancel punitivo del 40% a ciertos productos brasileños y sanciones individuales, incluyendo al juez Alexandre de Moraes y varios ministros del gobierno de Lula. No obstante, las relaciones recientes muestran signos de mejora tras la reunión de Lula con Donald Trump en Malasia en octubre.

    El congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lidera desde Estados Unidos una campaña para que la administración Trump interceda por su padre.

    La Primera Sala del Tribunal Supremo votó unánimemente a favor de que Eduardo sea juzgado por obstruir el juicio de Bolsonaro, decisión que debe ser ratificada formalmente el viernes.

    FUENTE:FRANCE24

