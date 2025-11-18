Trump abre la puerta a hablar con Maduro y menciona posibles operaciones en México

Donald Trump afirmó que “en algún momento” hablará con Nicolás Maduro , mientras mantiene un discurso marcado por la presión militar y la narrativa antidroga, dirigido no solo a Venezuela sino a toda la región.

Este lunes dijo además que no tendría “ningún problema” en autorizar ataques en México contra carteles de drogas. “Hay grandes problemas allí”, señaló, sugiriendo incluso bombardeos a barcos sospechosos, como los que Estados Unidos (EE.UU.) realiza en el Caribe y el Pacífico. “No dije que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo”, agregó, acusando a México de no combatir adecuadamente al narcotráfico.

En 2025, Trump ha incrementado drásticamente la presencia militar en el Caribe bajo la operación “Lanza del Sur”, presentada como una ofensiva contra los narcotraficantes del hemisferio occidental.

Consultado en el Despacho Oval sobre si conversaría con Maduro, respondió: “En algún momento hablaré con él”, aunque aseguró que el presidente venezolano “no ha sido bueno para Estados Unidos”. Tampoco descartó enviar tropas a Venezuela: “No descarto nada”, dijo.

Trump acusa a Caracas de haber “vertido cientos de miles de personas provenientes de prisiones” en EE.UU.

Maduro, en su programa de televisión, sostuvo que está dispuesto a un encuentro “cara a cara” con cualquier representante estadounidense, pero advirtió: “Lo que no podemos permitir es que el pueblo cristiano de Venezuela sea bombardeado y masacrado”.

Sus declaraciones llegan en medio de un aumento de la tensión: según datos oficiales, 83 personas han muerto en una veintena de ataques de EE.UU. contra embarcaciones acusadas de transportar droga, sin que Washington haya presentado pruebas.

El arribo del portaaviones Gerald Ford y más de 10.000 militares refuerza el despliegue estadounidense en la región.

Maduro sostiene que EE.UU. usa el narcotráfico como “pretexto para imponer un cambio de régimen” y apoderarse del petróleo venezolano, por lo que ha ordenado movilización interna y elevar la alerta militar.

Trinidad y Tobago marca límites

Al mismo tiempo, marines estadounidenses realizan ejercicios en Trinidad y Tobago, los segundos en menos de un mes. Pero la primera ministra Kamla Persad-Bissessar aseguró que Washington “nunca ha pedido” usar el país como plataforma para ataques contra Venezuela: “Nuestro territorio no será utilizado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela”.

Maduro calificó estas maniobras de “irresponsables” y las ve como una “amenaza”. EE.UU., por su parte, acusa al mandatario de liderar un cartel de drogas “terrorista” y se prepara para incluir al llamado “Cartel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

A nivel internacional crece la preocupación por el riesgo de víctimas civiles y por la normalización de ataques extraterritoriales justificados en nombre de la lucha “antinarcóticos” y de las tensiones de poder en el hemisferio.

