Trump advierte a Colombia y Petro pide respeto a la soberanía

La ofensiva estadounidense en el Caribe, cuestionada por la ONU, podría ampliarse con operaciones en Venezuela.
Donald Trump advirtió que quienes produzcan y vendan drogas en Estados Unidos serán blanco de ataques, mientras el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió respetar la soberanía de Colombia
La ofensiva estadounidense en el Caribe, cuestionada por la ONU, podría ampliarse con operaciones en Venezuela.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En paralelo, se realizan ejercicios militares en Puerto Rico y Panamá, presentados como simulacros de evacuación.
FUENTE:FRANCE24