    Los ojos del mundo del fútbol puestos en el sorteo del Mundial 2026, presidido por Donald Trump

    El sorteo del Mundial de 2026 tendrá lugar este viernes en Washington, con el presidente estadounidense como protagonista en una ceremonia repleta de estrellas que marcará el camino a la gloria de los aspirantes a la primera fase final de 48 equipos

    Partido de Uruguay durante las eliminatorias para el mundial 2026.

    Partido de Uruguay durante las eliminatorias para el mundial 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Copa del Mundo más compleja en términos logísticos se disputará en América del Norte del 11 de junio al 19 de julio, con una expansión a 48 selecciones, 16 más que las 32 que participaron en Qatar 2022.

    La ceremonia del sorteo, prevista para este viernes en el Kennedy Center, a orillas del río Potomac, comenzará a las 14 horas de Uruguay y trascenderá lo estrictamente deportivo. Varias de las principales figuras del deporte estadounidense participarán en un evento en el que Donald Trump ocupará el centro de la escena.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una relación cercana con el mandatario estadounidense, que incluye varias visitas a la Casa Blanca. Ahora se espera que el mandatario estadounidense se convierta en el primer galardonado con el Premio FIFA de la Paz, que se entregará durante la ceremonia, “en reconocimiento a los enormes esfuerzos de quienes unen a la gente y brindan esperanza a las generaciones futuras”, según expresó Infantino.

    La elección del Kennedy Center también funciona como un guiño a Trump, quien recientemente asumió la presidencia de esta institución cultural inaugurada en los años setenta y ubicada a pocos pasos del Salón Oval.

    Infantino-Trump
    Gianni Infantino (derecha) le muestra a Donald Trump la Copa del Mundial de f&uacute;tbol.

    Gianni Infantino (derecha) le muestra a Donald Trump la Copa del Mundial de fútbol.

    La ceremonia será copresentada por la supermodelo Heidi Klum y el actor y comediante Kevin Hart, y contará con actuaciones de Village People, Andrea Bocelli y Robbie Williams. Entre las estrellas que participarán del sorteo figuran Tom Brady, leyenda de la NFL; Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo; y Shaquille O’Neal, ex superestrella de la NBA.

    Trump ha convertido el Mundial en un eje central tanto de su segundo mandato como de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia estadounidense el próximo año. También ha introducido elementos de política doméstica en la organización del evento, al advertir que podría trasladar partidos desde ciudades gobernadas por demócratas si considera que las condiciones no son “seguras”. “Llamaría a Gianni, el director de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘Movámoslo a otra ubicación’. Y lo haría”, afirmó recientemente.

    El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también asistirán a la ceremonia. Once de las 16 sedes del Mundial están en Estados Unidos (EE.UU.), tres en México y dos en Canadá.

    Messi-Uruguay

    Argentina pone el título en juego

    La dimensión política del sorteo llevó a Irán a anunciar inicialmente un boicot luego de que EE.UU. negara visas a varios miembros de su delegación. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, calificó la decisión de “puramente política”. Más tarde, Irán confirmó que enviará representantes, incluido el seleccionador Amir Ghalenoei.

    Argentina, vigente campeona tras conquistar su tercer título en Qatar 2022, llega con Lionel Messi como principal figura. El capitán cumplirá 39 años durante el torneo, pero esta semana declaró a ESPN: “Espero poder estar allí. Ya he dicho antes que me encantaría estar allí”.

    El equipo albiceleste será uno de la cabeza de serie, junto con España (campeona de Europa), Brasil (cinco veces campeón), Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Bélgica. Los tres países anfitriones completan el primer bombo.

    Uruguay estará en el bombo 2 con Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

    La ampliación del torneo ha permitido la clasificación de varias selecciones debutantes, entre ellas Cabo Verde, Jordania y Curazao.

    Paises-Sorteo-Mundial

    ‘Evolución natural’

    Aunque la expansión no convence a todos, el jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, Arsene Wenger, defendió el jueves que se trata de una “evolución natural” y que 48 es “el número correcto”. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, con los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzando a los últimos 32.

    Por primera vez, el sorteo se organizará de forma que las cuatro selecciones mejor clasificadas —España, Argentina, Francia e Inglaterra— queden separadas y no puedan cruzarse antes de las semifinales si encabezan sus grupos.

    Aún quedan seis plazas por definirse en los playoffs, cuyos ganadores integrarán el último grupo de cabezas de serie. Por ese motivo, los favoritos intentarán evitar a Italia, campeona del mundo en 2006, pero ausente en los dos últimos torneos.

    El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y la final tendrá lugar en el Estadio MetLife, en las afueras de Nueva York.

    Debido a la complejidad del formato, los equipos recién conocerán el sábado —un día después del sorteo— el detalle completo de las sedes y los horarios de sus partidos.

    FRANCE24

