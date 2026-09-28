Trump afirma que los sospechosos de terrorismo en el Reino Unido pretendían causar “grandes daños” en una base aérea

“Los teníamos bajo investigación. Querían causar grandes daños a nuestro fuerte, y la colaboración con los británicos dio muy buenos resultados”, dijo Trump durante su visita a Chicago. “Los teníamos vigilados desde hacía tiempo, y los capturamos”.

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Agentes armados detuvieron al grupo en la madrugada tras una llamada a los servicios de emergencia sobre tres “vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea”, según informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.

Los sospechosos fueron detenidos inicialmente cerca de la base aérea de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos.

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Se recomendó la evacuación de unas 85 familias en el pueblo cercano de Whelford, y se solicitó la presencia de expertos en desactivación de bombas del ejército para examinar tres furgonetas detenidas en una carretera rural. “La policía antiterrorista confirma que está dirigiendo una investigación sobre un incidente que tuvo lugar durante la noche cerca de la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire”, añadió el comunicado de la Policía Metropolitana.

Las imágenes aéreas emitidas por televisión mostraron un robot de desactivación de bombas en una carretera rural, moviéndose alrededor de las furgonetas, dos de las cuales tenían las puertas traseras abiertas. La policía creía que el incidente había sido “controlado” y se había establecido un cordón de seguridad de 400 metros. Se podía ver a oficiales armados custodiando la entrada a la base.

En marzo, el entonces primer ministro Keir Starmer autorizó una acción “defensiva” estadounidense contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases en el Reino Unido, incluida la de Fairford.

El nuevo primer ministro, Andy Burnham, está siendo informado sobre el incidente, según declaró un portavoz del gobierno. “Agradecemos a los servicios de emergencia su rápida actuación para detener a varios sospechosos y tomar medidas para mantener segura a la comunidad”, declaró el portavoz.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, agradeció a los “equipos de emergencia y especializados” desplegados en el lugar. “Podemos estar seguros de que esto se está solucionando”, dijo en X.

La policía de Gloucestershire había declarado anteriormente un “incidente grave” con varios hombres arrestados “bajo sospecha de delitos tipificados en la Ley de Explosivos”.

Cinco personas han sido arrestadas bajo sospecha de preparar un “acto terrorista”. JUSTIN TALLIS / AFP

El incidente se produce en medio de la preocupación por las acciones de estados extranjeros hostiles.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha acusado a Irán y a Rusia de utilizar agentes interpuestos para llevar a cabo actividades delictivas en su nombre en territorio británico.

A principios de este mes, se informó de que objetivos militares británicos fueron atacados con drones en más de 300 ocasiones durante el último año.

El Ministerio de Defensa no reveló quién estaba detrás de la actividad de los drones, pero estas cifras se dan a conocer mientras los países europeos advierten de un aumento en las presuntas operaciones híbridas rusas en su territorio.

La ministra de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Louise Sandher-Jones, declaró a la AFP que el gobierno se toma “muy en serio la amenaza que representan los drones hostiles para las instalaciones de defensa”.

FUENTE:RFI