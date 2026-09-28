Trump dice que Estados Unidos llegará a un acuerdo con Cuba y descarta una intervención militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera alcanzar un acuerdo con Cuba y aseguró que una intervención militar en la isla no sería necesaria, horas después de que CBS News revelara que el Ejército estadounidense analiza posibles refuerzos para el Comando Sur ante una eventual operación relacionada con Cuba .

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“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Sus declaraciones introducen un matiz diplomático en una relación que en los últimos meses volvió a estar marcada por la presión económica, las amenazas de un cambio político en la isla y la elaboración de distintos escenarios militares.

Según CBS News, la Reserva del Ejército estadounidense estudia si puede proporcionar al Comando Sur fuerzas de policía militar, personal médico y otras unidades de apoyo durante los próximos cuatro meses. El mensaje interno analizado por la cadena no menciona directamente a Cuba, pero varios funcionarios estadounidenses citados bajo condición de anonimato señalaron que forma parte de la planificación militar relacionada con la isla.

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El documento tampoco implica una orden de despliegue. Las unidades consideradas incluyen equipos de logística, ingenieros, personal sanitario y una brigada de policía militar, y el propio Comando Sur evitó pronunciarse sobre posibles operaciones o calendarios por razones de seguridad operacional.

Trump aseguró que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país, y añadió que existen cubano-estadounidenses que quieren regresar a la isla. La declaración llega después de varios meses de una política de máxima presión sobre La Habana.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana, Trump volvió a describir a Cuba como un Estado fallido y afirmó que el sistema comunista de la isla terminará cayendo. También dijo que su Gobierno busca un “cambio fundamental” en Cuba y destacó el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, en las conversaciones con La Habana.

La presión estadounidense tiene además una dimensión económica. Washington intensificó las sanciones contra entidades cubanas y restringió el acceso de la isla al petróleo, una política que agravó una crisis energética que ya venía de años anteriores. En septiembre, Estados Unidos sancionó a once entidades cubanas, entre ellas empresas vinculadas con el sector del níquel y con las Fuerzas Armadas.

El impacto de esas medidas se hizo visible nuevamente la semana pasada, cuando la red eléctrica cubana sufrió otro colapso nacional. El apagón dejó a millones de personas sin electricidad y se convirtió en el sexto colapso total o parcial de la red desde enero, en un contexto de escasez de combustible y una infraestructura energética deteriorada.

¿Qué lugar ocupa una posible operación militar?

La cuestión militar, sin embargo, no aparece por primera vez. En julio, CBS News informó que responsables del Pentágono habían analizado diferentes opciones para una posible acción contra Cuba, entre ellas un eventual asalto aéreo con miles de soldados. En ese momento, funcionarios estadounidenses subrayaron que esos análisis no significaban que Trump ni el Departamento de Defensa hubieran decidido lanzar una operación.

En mayo, además, la comunidad de inteligencia estadounidense había comenzado a estudiar cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar. Esos análisis forman parte habitualmente de la planificación de escenarios y no implican necesariamente que una operación vaya a producirse.

El nuevo documento de la Reserva del Ejército se inscribe en esa misma lógica, aunque su publicación vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una escalada justo cuando Trump asegura que prefiere una salida negociada.

Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó esta semana la posibilidad de un ataque estadounidense. En una entrevista con NBC News, sostuvo que Washington “nunca podrá encontrar justificación” para una acción militar contra la isla y dijo que no considera probable que se repita un escenario como el de Venezuela.

Rodríguez reconoció, al mismo tiempo, que hubo conversaciones diplomáticas recientes entre los dos gobiernos. No quiso dar detalles sobre esos contactos ni confirmar las versiones según las cuales Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, estaría encabezando el diálogo por la parte cubana.

Un acuerdo todavía por definir

La situación deja abierta una pregunta que atraviesa la relación entre Washington y La Habana: si la presión económica y los preparativos militares forman parte de una estrategia para forzar una negociación o si constituyen los primeros pasos ante una eventual acción.

Por ahora, no existe una decisión pública de lanzar una operación militar contra Cuba. Lo que sí existe es una combinación poco habitual de presión económica, contactos diplomáticos y planificación militar, mientras Trump sostiene que todavía es posible alcanzar un acuerdo.

“Cuba y nosotros haremos un acuerdo”, dijo el presidente estadounidense. La frase, pronunciada desde la Casa Blanca, contrasta con los preparativos que su propio aparato militar continúa evaluando y deja en manos de las próximas conversaciones cuánto de esa presión puede transformarse en una salida diplomática.

Con información de EFE y REUTERS

FUENTE:FRANCE24