    Trump insiste en hablar con Maduro y hacer las cosas “por las buenas” o “por las malas”

    Donald Trump reafirmó su intención de hablar con Nicolás Maduro. Horas después de que Estados Unidos declarara terrorista al Cartel de los Soles, FlightRadar24 detectó cuatro aeronaves militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas

    Donald Trump conversa por teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca

    Donald Trump conversa por teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca

    FOTO

    AFP
    France 24
    Por France 24

    Al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y otra aeronave de control de operaciones de EE.UU. sobrevolaron a 65 kilómetros de las costas venezolanas.

    

    Vista general del aeropuerto de Caracas, Venezuela
    Tensión en el Caribe

    Cascada de cancelación de vuelos a Venezuela, tras alerta de Estados Unidos de “actividad militar”

    Por France 24
    Nicolás Maduro.
    Tensión en el Caribe

    Venezuela califica de “mentira ridícula” la calificación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos

    Por RFI

    El sobrevuelo a las aguas del Caribe, entre las costas venezolanas y la isla de Curazao, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24, tuvo lugar horas después de que el Departamento de Estado designara oficialmente al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, grupo que vincula al gobierno de Nicolás Maduro. Caracas ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones.

    Hasta este año, la etiqueta de “organización terrorista extranjera” se había reservado para grupos como el autodenominado Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos. La Administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras actividades.

    La presencia de aeronaves estadounidenses cerca de aguas venezolanas coincide además con la gira regional del jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, quien visitó Trinidad y Tobago y Puerto Rico para abordar estrategias contra el narcotráfico, un fenómeno que Washington invoca como fundamento de eventuales acciones en Venezuela.

    Los movimientos llegan en el marco del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe desde el pasado agosto, que ha estado seguido de decenas de ataques letales a supuestas narcolanchas.

    Trump planea hablar directamente con Maduro

    En medio del aumento de presiones, trascendió que el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa mantener un diálogo directo con su par venezolano, Nicolás Maduro, según informó el portal estadounidense Axios.

    El mandatario reiteró este martes que “podría hablar” con el líder venezolano para “salvar muchas vidas” y sostuvo que las cosas pueden resolverse “por las buenas” o “por las malas”. Trump defendió la posibilidad de un contacto directo cuando, a bordo del avión presidencial, una reportera le preguntó por qué dialogar con Maduro si su gobierno lo acusa de liderar una organización terrorista extranjera. “Podría hablar con él, ya veremos”, respondió.

    Según las versiones difundidas, la eventual comunicación —vía llamada telefónica— aún se encuentra en fase de preparación y no tiene fecha definida. La revelación surge después de que, la semana pasada, el propio Trump manifestara públicamente su disposición a conversar con el líder chavista.

    Embed - Caracas dice que el Cartel de los Soles es una organización “inexistente” • FRANCE 24

    Venezuela ordena a las aerolíneas internacionales reiniciar vuelos con ese país

    El Instituto Venezolano de Aviación (IATA) comunicó este lunes a las aerolíneas internacionales que deberán reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas o, de lo contrario, podrían perder su autorización para operar en territorio venezolano.

    La orden surge luego de que varias compañías anunciaran durante el fin de semana la cancelación de sus vuelos desde y hacia Venezuela, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar el espacio aéreo del país.

    La IATA, que agrupa a unas 350 aerolíneas, cuestionó la decisión del Gobierno venezolano y alertó que agravará la ya limitada conectividad internacional del país, una de las más bajas de la región.

    El anuncio de Caracas coincidió además con la decisión de Air Europa de suspender sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas “hasta que las condiciones permitan” retomarlos. La aerolínea Plus Ultra también interrumpió la misma ruta, según informó la prensa española.

    El ministro Diosdado Cabello rechaza “la narrativa” de EE.UU.

    En una movilización de simpatizantes del chavismo que reclamaron una desescalada en el Caribe, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, declaró a la corresponsal de France 24 en Español, Daniella Zambrano, que “el día que Estados Unidos intente algo contra Venezuela sabrá lo que es la respuesta de un pueblo”. Además, restó importancia a los recientes sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses sobre territorio venezolano.

    Con Reuters, EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

