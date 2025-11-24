  • Cotizaciones
    lunes 24 de noviembre de 2025

    Venezuela califica de “mentira ridícula” la calificación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos

    Venezuela rechazó el lunes la designación terrorista que hizo Estados Unidos de un supuesto cártel de la droga, en medio de un importante despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe

    Nicolás Maduro.

    Nicolás Maduro.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Venezuela rechaza categórica, firme y absolutamente la nueva y ridícula mentira del Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien designa al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista... para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

    La inclusión por parte de Washington del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera entró en vigor oficialmente este lunes, abriendo la puerta a nuevas formas de presión estadounidense contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro.

    Nicolás Maduro.
    Venezuela

    "Es mentira": el chavismo arremete contra versiones de una salida negociada de Maduro

    Por France 24
    Nicolás Maduro reacciona durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas (Venezuela).
    Tensión en el Caribe

    ¿Qué implica la designación del supuesto cartel de Maduro como grupo terrorista?

    Por RFI

    La administración del presidente estadounidense Donald Trump alega que Maduro dirige este grupo clandestino. No se ha hecho pública ninguna prueba que respalde la acusación de la participación del líder venezolano en el grupo.

    La designación es parte de una campaña estadounidense contra las drogas y la inmigración ilegal procedente de América Latina.

    Embed - Caracas dice que el Cartel de los Soles es una organización “inexistente” • FRANCE 24

    Estados Unidos (EE.UU.) ha desplegado el portaaviones más grande del mundo y otras fuerzas militares en aguas del Caribe como parte de la campaña antidrogas de la administración Trump, pero funcionarios en Caracas sospechan que se está montando una operación para derrocar a Maduro.

    Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales desde septiembre, según un recuento de la AFP con cifras publicadas. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna prueba de que hubiera drogas en las embarcaciones.

    Sin embargo, con una importante presencia militar ahora desplegada en el Caribe, incluido un portaaviones, la designación FTO dará cobertura legal para ejercer más presión sobre las autoridades venezolanas.

    El Cártel de los Soles es responsable de “la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, dijo Rubio el 16 de noviembre.

    Embed - Radiografía de las rutas del narcotráfico en América Latina • FRANCE 24 Español

    La administración Trump ha sido vaga sobre hasta dónde está dispuesta a llegar en Venezuela, pero la enorme acumulación militar y los asesinatos regulares de personas en pequeñas embarcaciones han puesto nerviosos y suscitado preocupaciones en Washington de que el ejército estadounidense pueda estar violando la ley.

    El sábado, seis aerolíneas anunciaron que cancelarían vuelos a Venezuela debido a preocupaciones de seguridad.

    La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó el viernes a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano a “tener precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Autocrítica blanca

    Un gobierno "precioso" que "no le llegó a la gente", y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una "elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya", según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que "respetar" los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública, y Gerardo Sotelo, miembro interpelante y diputado del Partido Independiente.

    Interpelación por ASSE: Sotelo puso foco en "el conflicto de intereses" de Danza, mientras Lustemberg lamentó "feroces ataques"

    Por Redacción Búsqueda
    Hospital de Clínicas en Montevideo.

    La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una "concentración" en Presidencia de competencias científicas

    Por José Frugoni
    Maria de Medeiros y Manolo Solo, protagonistas de Una quinta portuguesa.
    Video

    Lo mejor del cine español de los festivales de Málaga y San Sebastián en Cinemateca

    Por Pablo Staricco
    Legisladores de la oposición.

    Senadores blancos buscan votar en bloque la Ley de Presupuesto, mientras los colorados se muestran divididos

    Por  Leonel García  y Federico Castillo