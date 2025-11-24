Venezuela califica de “mentira ridícula” la calificación de Maduro como terrorista por parte de Estados Unidos

“Venezuela rechaza categórica, firme y absolutamente la nueva y ridícula mentira del Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien designa al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista... para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La inclusión por parte de Washington del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera entró en vigor oficialmente este lunes, abriendo la puerta a nuevas formas de presión estadounidense contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro .

La administración del presidente estadounidense Donald Trump alega que Maduro dirige este grupo clandestino. No se ha hecho pública ninguna prueba que respalde la acusación de la participación del líder venezolano en el grupo.

La designación es parte de una campaña estadounidense contra las drogas y la inmigración ilegal procedente de América Latina.

Estados Unidos (EE.UU.) ha desplegado el portaaviones más grande del mundo y otras fuerzas militares en aguas del Caribe como parte de la campaña antidrogas de la administración Trump, pero funcionarios en Caracas sospechan que se está montando una operación para derrocar a Maduro.

Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales desde septiembre, según un recuento de la AFP con cifras publicadas. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna prueba de que hubiera drogas en las embarcaciones.

Sin embargo, con una importante presencia militar ahora desplegada en el Caribe, incluido un portaaviones, la designación FTO dará cobertura legal para ejercer más presión sobre las autoridades venezolanas.

El Cártel de los Soles es responsable de “la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, dijo Rubio el 16 de noviembre.

La administración Trump ha sido vaga sobre hasta dónde está dispuesta a llegar en Venezuela, pero la enorme acumulación militar y los asesinatos regulares de personas en pequeñas embarcaciones han puesto nerviosos y suscitado preocupaciones en Washington de que el ejército estadounidense pueda estar violando la ley.

El sábado, seis aerolíneas anunciaron que cancelarían vuelos a Venezuela debido a preocupaciones de seguridad.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó el viernes a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano a “tener precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

