Trump dijo que le había hecho esa petición a Putin cuando se reunieron en China la semana pasada, y agregó que pensaba que ayudaría a lograr un acuerdo para poner fin a la prolongada guerra de Moscú en Ucrania.

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Las declaraciones de Trump se producen un día después de que recibiera al jefe de la OTAN, Mark Rutte, en Florida, tras lo cual ambos líderes emitieron un comunicado conjunto en el que pedían a Rusia que no intensificara la guerra en Ucrania.

“Durante mis conversaciones en China con el presidente ruso Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a hablar sobre el hecho de que me gustaría que el presidente Putin retirara toda agresión militar contra territorios en toda Europa”, dijo Trump en su red social Truth.

Trump dijo que lo había hecho “con la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se llegue rápidamente”.

El comunicado no especificaba a qué territorios se refería Trump, y no incluía específicamente a Ucrania, que Rusia invadió en febrero de 2022, dando inicio a la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las naciones europeas están cada vez más preocupadas por lo que consideran provocaciones rusas, incluido el impacto de tres misiles de crucero rusos en Polonia, país miembro de la OTAN, la semana pasada.

En su declaración conjunta del miércoles, Trump y Rutte dijeron que “discutieron la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, intencional o involuntariamente, extienda la guerra”.

En un notable contraste con las recientes críticas de Trump a Ucrania por atacar objetivos en territorio ruso, el líder estadounidense no pidió a Kiev que mostrara una moderación similar.

En declaraciones a los periodistas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida el jueves, Trump dijo que no estaba seguro de si Putin asistiría a la cumbre del G20 el próximo mes en Miami, pero “si quisiera venir, sin duda podría hacerlo”.

“Punto muerto”

El tono de Trump pareció marcadamente diferente al que utilizó cuando se reunió con Putin en la ciudad china de Shenzhen la semana pasada, tanto en persona como junto al presidente chino Xi Jinping.

En la cumbre, Trump saludó afectuosamente a Putin y lo llamó su “amigo”, lo que reavivó la preocupación en Kiev y en las capitales europeas de que estuviera volviendo a acercarse al líder ruso.

Al preguntársele el jueves sobre el tono aparentemente más firme de esta semana, dijo: “No sé si fui más duro. Quiero decir, creo que fui yo quien les dio los misiles antitanque, ¿no?”.

Trump suele citar su aprobación de la venta de misiles Javelin a Ucrania durante su primer mandato como el factor que salvó al país del ataque inicial de Rusia.

Los enviados estadounidenses para la guerra de Ucrania, el yerno de Trump, Jared Kushner, y su amigo de negocios, Steve Witkoff, han sido acusados de una disposición similar a ponerse del lado de Moscú.

En una entrevista concedida el miércoles al podcast alemán MD Meets, Kushner afirmó que Putin había “mostrado moderación” porque había “aceptado no utilizar armas nucleares”.

Kushner también describió al líder ruso, con quien se ha reunido varias veces, como un “gran maestro de la política”, al tiempo que calificó el conflicto de Ucrania como "una guerra indirecta en la que Europa está financiando y armando a Ucrania contra Rusia".

Sin embargo, reconoció que la cuestión del territorio en el este de Ucrania, reclamado por Moscú, seguía siendo un punto conflictivo con Putin.

“Lo que Steve y yo hemos deducido tras pasar muchísimas horas con el presidente Putin y con el equipo ruso es que, como saben, la cuestión territorial se encuentra ahora mismo en un punto muerto”, dijo.

Y advirtió sobre cualquier espiral descendente en la guerra de Ucrania, diciendo: “No hará falta un gran error de cálculo para que esto se agrave enormemente”.

FUENTE:RFI