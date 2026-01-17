Trump invita a Milei a integrar el Consejo de Paz para Gaza en un plan que genera cautela en Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , invitó al mandatario argentino Javier Milei a integrar el Consejo de Paz para Gaza , un nuevo organismo internacional que él mismo presidirá y que fue presentado públicamente el viernes.

La convocatoria a Milei coloca a Argentina dentro de un espacio de alto perfil geopolítico en Medio Oriente y refuerza el alineamiento político entre ambos líderes.

La invitación también fue extendida al presidente de Turquía , Recep Tayyip Erdogan, mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya manifestó su intención de aceptar la propuesta, según confirmó un asesor de su gobierno a la AFP. En el caso argentino, la inclusión de Milei destaca por tratarse de un actor externo a la región, pero con una posición internacional explícitamente alineada con Estados Unidos e Israel .

Trump anunció la lista inicial de integrantes del Consejo de Paz de Gaza, que tendrá además un brazo operativo denominado Consejo Ejecutivo. Entre los miembros confirmados figuran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair , junto a figuras clave de la arquitectura diplomática estadounidense.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump @POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones…

También forma parte del esquema Jared Kushner, uno de los principales artífices de los Acuerdos de Abraham, lo que refuerza la lectura de que el plan busca apoyarse en la normalización regional impulsada durante el primer mandato de Trump.

Reacciones contenidas en Israel y apoyos silenciosos

En Israel, las reacciones oficiales han sido escasas. El anuncio se produjo durante el Shabat y, por el momento, prevalece el silencio político, según informó el corresponsal en Jerusalén Michel Paul. Sin embargo, en términos estratégicos, el proyecto genera expectativas positivas: la presencia de Kushner y de otros arquitectos de los Acuerdos de Abraham es vista como una garantía de alineamiento con los intereses israelíes.

La mayor sorpresa ha sido la inclusión del multimillonario israelí Yakir Gabay en el Comité Ejecutivo, interpretada en algunos círculos como una señal inesperada de control y supervisión interna favorable a Israel.

La incómoda presencia de Turquía

No obstante, el esquema también despierta inquietudes en Jerusalén. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, fue designado miembro del Comité Ejecutivo que supervisará el Consejo de Paz. Fidan, exdirector de la inteligencia turca, rompió las relaciones comerciales con Israel en mayo de 2024 y sostiene públicamente que el desarme de Hamás no es una condición realista.

Su participación introduce una tensión evidente en un organismo que, según trascendió, tendría como uno de sus objetivos centrales el fin del control armado de Hamás en Gaza.

Ultimátum a Hamás y dudas sobre la ejecución

Detrás de escena, fuentes de seguridad señalan que el establecimiento del Consejo vendría acompañado de un ultimátum: Hamás tendría un plazo de dos meses para desarmarse por completo. De no hacerlo, el ejército israelí avanzaría de manera unilateral.

Sin embargo, los expertos advierten una paradoja central del plan. El general estadounidense Jeffers fue designado para liderar una eventual fuerza de estabilización, pero esa fuerza aún no cuenta con tropas asignadas. “Sin soldados sobre el terreno, esto corre el riesgo de ser un bonito papel, pero sin sustancia”, resumió un analista citado este sábado.

FUENTE:RFI