  • Cotizaciones
    sábado 17 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump invita a Milei a integrar el Consejo de Paz para Gaza en un plan que genera cautela en Israel

    El presidente estadounidense reveló la conformación del nuevo organismo que buscará administrar la posguerra en Gaza. La invitación al mandatario argentino se suma a un esquema que combina figuras clave de Washington, aliados internacionales y señales contradictorias sobre su viabilidad real

    Javier Milei junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Javier Milei junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    FOTO

    Casa Blanca/Daniel Torok
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al mandatario argentino Javier Milei a integrar el Consejo de Paz para Gaza, un nuevo organismo internacional que él mismo presidirá y que fue presentado públicamente el viernes.

    La convocatoria a Milei coloca a Argentina dentro de un espacio de alto perfil geopolítico en Medio Oriente y refuerza el alineamiento político entre ambos líderes.

    Leé además

    Votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución que respalda el plan de paz para Gaza.
    Paz en Medio Oriente

    El plan de Trump para Gaza avanza con amplio apoyo en la ONU y críticas de Hamás

    Por RFI
    Tony Blair y Yamandú Orsi (de espaldas) en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.
    Conflicto en Medio Oriente

    Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair miembros de su Consejo de Paz para Gaza

    Por RFI

    La invitación también fue extendida al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya manifestó su intención de aceptar la propuesta, según confirmó un asesor de su gobierno a la AFP. En el caso argentino, la inclusión de Milei destaca por tratarse de un actor externo a la región, pero con una posición internacional explícitamente alineada con Estados Unidos e Israel.

    Embed

    Un Consejo diseñado desde Washington

    Trump anunció la lista inicial de integrantes del Consejo de Paz de Gaza, que tendrá además un brazo operativo denominado Consejo Ejecutivo. Entre los miembros confirmados figuran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair, junto a figuras clave de la arquitectura diplomática estadounidense.

    También forma parte del esquema Jared Kushner, uno de los principales artífices de los Acuerdos de Abraham, lo que refuerza la lectura de que el plan busca apoyarse en la normalización regional impulsada durante el primer mandato de Trump.

    Reacciones contenidas en Israel y apoyos silenciosos

    En Israel, las reacciones oficiales han sido escasas. El anuncio se produjo durante el Shabat y, por el momento, prevalece el silencio político, según informó el corresponsal en Jerusalén Michel Paul. Sin embargo, en términos estratégicos, el proyecto genera expectativas positivas: la presencia de Kushner y de otros arquitectos de los Acuerdos de Abraham es vista como una garantía de alineamiento con los intereses israelíes.

    La mayor sorpresa ha sido la inclusión del multimillonario israelí Yakir Gabay en el Comité Ejecutivo, interpretada en algunos círculos como una señal inesperada de control y supervisión interna favorable a Israel.

    Embed - EE. UU. impulsa comité para administrar Gaza con Marco Rubio en la lista de miembros

    La incómoda presencia de Turquía

    No obstante, el esquema también despierta inquietudes en Jerusalén. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, fue designado miembro del Comité Ejecutivo que supervisará el Consejo de Paz. Fidan, exdirector de la inteligencia turca, rompió las relaciones comerciales con Israel en mayo de 2024 y sostiene públicamente que el desarme de Hamás no es una condición realista.

    Su participación introduce una tensión evidente en un organismo que, según trascendió, tendría como uno de sus objetivos centrales el fin del control armado de Hamás en Gaza.

    Embed - Poca esperanza de cambio tras anuncio de inicio de segunda fase del plan de paz en Gaza

    Ultimátum a Hamás y dudas sobre la ejecución

    Detrás de escena, fuentes de seguridad señalan que el establecimiento del Consejo vendría acompañado de un ultimátum: Hamás tendría un plazo de dos meses para desarmarse por completo. De no hacerlo, el ejército israelí avanzaría de manera unilateral.

    Sin embargo, los expertos advierten una paradoja central del plan. El general estadounidense Jeffers fue designado para liderar una eventual fuerza de estabilización, pero esa fuerza aún no cuenta con tropas asignadas. “Sin soldados sobre el terreno, esto corre el riesgo de ser un bonito papel, pero sin sustancia”, resumió un analista citado este sábado.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Video

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”
    Video

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    Por  Redacción Búsqueda,  France 24  y RFI
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, 17 de enero de 2026.  
    Video

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo el 17 de enero, tras 25 años de preparación, para crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo en un momento de creciente proteccionismo y volatilidad.
    Video

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24