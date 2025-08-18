Trump no descarta enviar tropas a Ucrania y plantea cita trilateral con Putin y Zelenski

Trump recibió a Volodímir Zelenski en la Casa Blanca y aseguró que, si la reunión avanza positivamente, podría celebrarse un encuentro trilateral con Vladímir Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Volodímir Zelenski, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se estrechan la mano durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de agosto de 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes en Washington que, si “todo sale bien” en su reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría concretarse en los próximos días un encuentro trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

La cita bilateral en la Casa Blanca estuvo cargada de simbolismos. Zelenski, que en su visita anterior había aparecido con ropa informal como gesto para recordar que su país sigue en guerra, esta vez optó por camisa y chaqueta negras. En febrero, aquella decisión de vestuario le había valido críticas públicas de Trump y del vicepresidente J.D. Vance, quienes lo acusaron entonces de mostrar “desprecio”.

Embed - "Vamos a tener una paz duradera": Trump y Zelenski se reúnen en la Casa Blanca • FRANCE 24 En su declaración inicial ante la prensa, Trump sostuvo que una negociación a tres bandas “podría abrir una posibilidad razonable de poner fin a la guerra”. Zelenski respondió agradeciendo al estadounidense por “sus esfuerzos personales para detener las matanzas y esta guerra”, y aseguró que está dispuesto a participar en un encuentro de ese tipo si se concreta.

El mandatario ucraniano también se mostró abierto a la celebración de elecciones en su país una vez que existan condiciones de seguridad. “Durante la guerra no se pueden tener elecciones. Necesitamos trabajar en el Parlamento, pero debe ser posible para la gente votar en unos comicios democráticos, abiertos y legales”, declaró desde la Oficina Oval.

La agenda del día en Washington incluyó además una ronda de conversaciones con líderes europeos —entre ellos representantes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN— que se sumaron al diálogo iniciado por Trump y Zelenski. Según confirmó la Comisión Europea, Zelenski se reunió primero con estos socios para coordinar posiciones antes del encuentro con el presidente estadounidense.