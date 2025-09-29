  • Cotizaciones
    Trump y Netanyahu presentan plan de paz para Gaza con rendición de Hamás y liberación inmediata de rehenes

    La propuesta plantea la salida de los líderes de Hamás, el regreso de los rehenes y la reconstrucción de la Franja con ayuda internacional, mientras Washington advierte que respaldará a Israel si la milicia rechaza el acuerdo

    Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, este lunes.

    Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, este lunes.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciaron este lunes en la Casa Blanca una propuesta de paz para Gaza que condiciona el fin de la guerra a la rendición de Hamás y establece la creación de un gobierno transitorio bajo supervisión internacional.

    El plan, de 20 puntos, prevé un alto el fuego inmediato, la devolución de todos los rehenes en un plazo de 72 horas y la liberación de prisioneros palestinos. También contempla la salida segura de los líderes de Hamás que abandonen la Franja y la instauración de una “Junta de la Paz”, organismo internacional encabezado por Trump e integrado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

    Leé además

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas, 26 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Tensión en la ONU: Benjamín Netanyahu negó genocidio en Gaza y Uruguay permaneció en la sala durante su discurso

    Por  France 24 , RFI  y Redacción Búsqueda
    Un niño palestino camina mientras se eleva el humo tras un ataque aéreo israelí cerca del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 28 de setiembre de 2025. 
    Conflicto en Medio Oriente

    Gaza supera los 66.000 muertos palestinos; Hamás advierte sobre la vida de dos rehenes de Israel

    Por France 24
    Embed - En vivo: Trump y Netanyahu se pronuncian desde la Casa Blanca sobre el futuro de la guerra en Gaza

    Netanyahu celebró que la iniciativa “garantizará que Gaza no vuelva a ser un peligro para Israel”, con la promesa de desmilitarizar el territorio y desmantelar la infraestructura armada de Hamás. “Gaza no será administrada por Hamás ni por la Autoridad Palestina, sino por quienes quieran la paz con Israel”, afirmó el mandatario israelí.

    Trump advirtió que, si la milicia palestina rechaza la propuesta, Washington apoyará a Israel “para terminar la tarea de destruir a Hamás”. Al mismo tiempo, aseguró que existe “una posibilidad real de lograr algo grande en Oriente Medio” y que el plan busca sentar las bases de un camino hacia la autodeterminación palestina.

    Por su parte, Hamás sostuvo que no ha recibido oficialmente la propuesta y adelantó su rechazo a varios de sus puntos.

    El acuerdo incluye, además, la llegada de ayuda humanitaria inmediata, la reconstrucción de la infraestructura civil de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para entrenar a la policía local y asegurar las fronteras. Israel, según el documento, se retirará gradualmente del enclave en la medida en que se cumpla el proceso de desmilitarización.

    Trump-Gaza-Mapa

    Estos son los 20 puntos del plan de paz de Trump para Gaza

    • Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

    • Gaza será reconstruida en beneficio de su pueblo, que ya ha sufrido más que suficiente.

    • Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, serán suspendidas, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas.

    • Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos o fallecidos, serán devueltos.

    • Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

    • Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía. Aquellos que deseen abandonar Gaza recibirán un paso seguro hacia países receptores.

    • Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará de inmediato ayuda completa a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo establecido en el acuerdo del 19 de enero de 2025, incluyendo la rehabilitación de la infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), de hospitales y panaderías, así como la entrada de equipos necesarios para remover escombros y abrir caminos.

    • La distribución y entrada de ayuda en Gaza se llevará a cabo sin interferencia de las dos partes, a través de Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales sin vínculos con las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo del acuerdo del 19 de enero de 2025.

    • Gaza será gobernada temporalmente por un comité palestino tecnocrático y apolítico encargado de la gestión cotidiana de los servicios públicos y municipios. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, presidida por Donald J. Trump e integrada por otros jefes de Estado que serán anunciados, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair. Este organismo definirá el marco y manejará la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas y pueda retomar el control de manera segura y eficaz.

    • Se elaborará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza, convocando a un panel de expertos que han participado en la creación de ciudades prósperas en Oriente Medio. Se considerarán propuestas de inversión de grupos internacionales para atraer y facilitar inversiones que generen empleos, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.

    • Se establecerá una zona económica especial con tarifas y condiciones de acceso preferenciales negociadas con los países participantes.

    • Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen salir podrán hacerlo y regresar libremente. Se alentará a las personas a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor.

    • Hamás y otras facciones se comprometerán a no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente. Toda la infraestructura militar, terrorista u ofensiva, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no podrá ser reconstruida. Gaza será desmilitarizada bajo la supervisión de observadores independientes, con un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente, todo verificado por dichos observadores. La “Nueva Gaza” estará plenamente comprometida con la construcción de una economía próspera y con la coexistencia pacífica con sus vecinos.

    • Los socios regionales garantizarán que Hamás y otras facciones cumplan con sus obligaciones y que la Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su propio pueblo.

    • Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que se desplegará de inmediato en Gaza. Esta fuerza entrenará y apoyará a la policía palestina verificada en Gaza, en consulta con Jordania y Egipto. La ISF será la solución de seguridad interna a largo plazo y cooperará con Israel y Egipto para asegurar las fronteras, junto con las nuevas fuerzas policiales palestinas. Será clave impedir la entrada de municiones a Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de bienes para su reconstrucción. Las partes acordarán un mecanismo de coordinación.

    • Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización acordados con la ISF, los garantes y Estados Unidos. En la práctica, las FDI entregarán progresivamente el territorio ocupado a la ISF hasta retirarse por completo, salvo por una presencia perimetral de seguridad hasta que Gaza esté protegida de cualquier resurgimiento terrorista.

    • Si Hamás retrasa o rechaza la propuesta, lo anterior —incluida la operación ampliada de ayuda— se aplicará en las áreas libres de terrorismo entregadas por las FDI a la ISF.

    • Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en valores de tolerancia y coexistencia pacífica, con el objetivo de cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes resaltando los beneficios de la paz.

    • A medida que avance la reconstrucción de Gaza y se cumpla fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, podrán darse las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y el reconocimiento de un Estado palestino, aspiración del pueblo palestino.

    • Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

    FUENTE:FRANCE24

    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández
    Parlamento y Justicia

    Blancos ampliarán denuncia por compra de María Dolores, mientras Salle estima que la investigación se archivará

    Por Redacción Búsqueda
    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

