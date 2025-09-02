Unión Europea-Mercosur: el acuerdo comercial avanza pese a la resistencia de Francia

Este acuerdo de libre comercio debería ser aprobado en la reunión de los comisarios europeos el miércoles, primera etapa formal antes de someterlo a los Estados miembros y al Parlamento europeo.

Debe permitir a la Unión Europea (UE) exportar más autos, máquinas y bebidas alcohólicas hacia Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanas, con riesgo de fragilizar algunas ramas agrícolas europeas.

Desde la conclusión de las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, Francia reitera su oposición a ese proyecto de tratado, viéndolo como una amenaza para varias cadenas de valor como reses, aves, azúcar y biocombustibles, reclamando medidas de salvaguarda suplementarias.

Según dos fuentes europeas, la Comisión Europea podría hacer un gesto para tratar de dar garantías a Francia: se negoció un agregado para reforzar cláusulas de salvaguarda para los “productos agrícolas sensibles”.

Francia necesita aliados para frenar el acuerdo

Los 27 Estados miembros de la UE deben deliberar y luego votar sobre ese proyecto de texto ya finalizado.

El Parlamento europeo tendrá que pronunciarse por medio de una votación plenaria.

El acuerdo tiene dos partes, una política y otra comercial, y Francia no podría bloquear sola la parte comercial.

Si desea aún hacer fallar la ratificación, debería entonces obtener el veto o la abstención de al menos cuatro Estados que representen al menos 35% de la población de la UE

La Comisión y los partidarios como Alemania subrayan por su lado la necesidad de salidas para los exportadores europeos.

Y eso aún más luego del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, y las tarifas aduanales estadounidenses sobre una serie de productos europeos.

Con AFP

FUENTE:RFI