  • Cotizaciones
    martes 02 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Unión Europea-Mercosur: el acuerdo comercial avanza pese a la resistencia de Francia

    La Comisión Europea presentará el miércoles en Bruselas el texto del acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur, según fuentes europeas, con un gesto sobre los productos agrícolas a tratar con Francia, opuesto al tratado hasta ahora

    Parlamento europeo.

    Parlamento europeo.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Este acuerdo de libre comercio debería ser aprobado en la reunión de los comisarios europeos el miércoles, primera etapa formal antes de someterlo a los Estados miembros y al Parlamento europeo.

    Debe permitir a la Unión Europea (UE) exportar más autos, máquinas y bebidas alcohólicas hacia Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

    Leé además

    Sede de la Unión Europea
    Mercosur

    Mercosur-Unión Europea: un acuerdo en la recta final, condicionado por la geopolítica y los desafíos globales

    Por Lucía Cuberos
    La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi
    Agro

    Mercosur tiene expectativas de firmar acuerdos con la Unión Europea y EFTA antes de fin de año

    Por Juan Luis Dellapiazza

    A cambio, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanas, con riesgo de fragilizar algunas ramas agrícolas europeas.

    Desde la conclusión de las negociaciones entre la UE y el Mercosur en diciembre, Francia reitera su oposición a ese proyecto de tratado, viéndolo como una amenaza para varias cadenas de valor como reses, aves, azúcar y biocombustibles, reclamando medidas de salvaguarda suplementarias.

    Según dos fuentes europeas, la Comisión Europea podría hacer un gesto para tratar de dar garantías a Francia: se negoció un agregado para reforzar cláusulas de salvaguarda para los “productos agrícolas sensibles”.

    Francia necesita aliados para frenar el acuerdo

    Los 27 Estados miembros de la UE deben deliberar y luego votar sobre ese proyecto de texto ya finalizado.

    El Parlamento europeo tendrá que pronunciarse por medio de una votación plenaria.

    El acuerdo tiene dos partes, una política y otra comercial, y Francia no podría bloquear sola la parte comercial.

    Si desea aún hacer fallar la ratificación, debería entonces obtener el veto o la abstención de al menos cuatro Estados que representen al menos 35% de la población de la UE

    La Comisión y los partidarios como Alemania subrayan por su lado la necesidad de salidas para los exportadores europeos.

    Y eso aún más luego del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, y las tarifas aduanales estadounidenses sobre una serie de productos europeos.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández