Gaza y las narrativas: ¿a quién creerle?

Paradójicamente, la actual sobreoferta de fuentes informativas vuelve cada vez más difícil discernir entre lo verdadero y lo falso; ejemplo cabal de este problema es la situación en Gaza; sin embargo, la lucha por la buena evidencia no está perdida

Desde hace varias semanas, la catástrofe humanitaria en Gaza constituye uno de los principales temas de debate público internacional con repercusiones que también se han hecho sentir en Uruguay. Por desgracia, no es sencillo formar una opinión fundada del tema, es decir, basada en evidencia de buena calidad. Estamos en medio de una auténtica guerra paralela de narrativas y bajo una limitación fundamental: la imposibilidad de la prensa internacional de ingresar en Gaza (Israel lo impide aduciendo motivos de seguridad). Además, los algoritmos de algunas plataformas perjudican más de lo que ayudan. En X, por ejemplo, es frecuente toparse con contenidos virales llenos de afirmaciones inexactas o directamente falsas.

En este contexto: ¿cómo podemos saber lo que de verdad está sucediendo en Gaza? En esta nota, mencionaré seis medidas que he intentado aplicar de manera sistemática desde el 7 de octubre en adelante para formar mi propio diagnóstico de situación.

La primera es distinguir claramente entre fuentes periodísticas y no periodísticas. Por definición, el periodismo de investigación busca confirmar la ocurrencia de hechos sobre un tema de interés aplicando una metodología de trabajo que requiere el chequeo y el cruzamiento de diversas fuentes. De eso depende su prestigio y, por tanto, su supervivencia. Es importante distinguir en especial entre el periodismo de investigación y dos fuentes alternativas. Una son las cuentas presentadas como “sitios de noticias”, pero que no tienen estatus periodístico. Por desgracia, estos sitios pseudoperiodísticos, que desinforman más de lo que informan, abundan en las redes sociales, sobre todo en contextos políticos “calientes” como guerras o campañas electorales. Si una cuenta de noticias no provee datos básicos, como sus propietarios, el staff de periodistas integrantes o la procedencia específica de las informaciones brindadas, mejor silenciarla y buscar fuentes más confiables. Otra fuente no periodística son los grupos de presión, es decir, organizaciones que difunden información de calidad muy dispar y sesgada en función de sus objetivos políticos. Un ejemplo cabal es Aipac, grupo americano proisraelí dedicado a realizar una defensa cerrada de todas las acciones del Estado de Israel en el marco de la guerra. Del otro lado, tenemos casos como Palestina hoy, cuenta de redes sociales con cientos de miles de seguidores cuyo objetivo declarado es “romper la censura informativa palestina”. Navegando por X, los lectores podrán comprobar con facilidad la clase de contenidos que difunden este tipo de organizaciones y su claro sesgo propagandístico. Por cierto, no hay nada de malo en militar de manera organizada por una causa política; gracias al esfuerzo militante existen partidos políticos robustos y una sociedad civil vigorosa. Lo que no podemos es aceptar mansamente las afirmaciones y los recortes de la realidad que estas organizaciones realizan solo porque se alinean con nuestros valores o deseos. El objetivo de estas organizaciones no es la persecución de la verdad, sino la utilización de información para la defensa de sus causas políticas.

La segunda medida es tomar con suma cautela las afirmaciones y los datos aportados por las autoridades políticas involucradas en un contexto de guerra. La razón es la misma que en el caso de los grupos de presión: en tiempos de guerra cada bando procurará distribuir evidencia que fortalezca su relato y justifique sus acciones. Toda la campaña informativa de Hamás, por ejemplo, se basa en la estrategia de echar a Israel la culpa completa de la catástrofe humanitaria en Gaza. A la inversa, la narrativa del oficialismo israelí ha machacado una y otra vez que todo el sufrimiento de los gazatíes se debe a las acciones de Hamás, salvo algún episodio admitido como “error involuntario”.

La tercera medida es “consumir con responsabilidad” evidencia producida por particulares y difundida por estas mismas personas o por terceros interesados. De nuevo, si no hay un método de verificación periodístico o científico de esas imágenes, audios o mensajes de texto que circulan en abundancia por las redes y las aplicaciones de mensajería, no hay forma de corroborar su autenticidad. Esto no quita validez al esfuerzo de registrar y difundir hechos en el terreno, por parte de ciudadanos de a pie, aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías digitales y teniendo en cuenta la ausencia del periodismo internacional en Gaza. Sin embargo, solo los métodos de fact checking, propios de la investigación periodística, pueden establecer el grado de confiabilidad de este tipo de documentación.