  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gaza y las narrativas: ¿a quién creerle?

    Paradójicamente, la actual sobreoferta de fuentes informativas vuelve cada vez más difícil discernir entre lo verdadero y lo falso; ejemplo cabal de este problema es la situación en Gaza; sin embargo, la lucha por la buena evidencia no está perdida

    Rafael-Porzecanski-C.jpg
    Por Rafael Porzecanski
    Colaborador de Búsqueda

    Desde hace varias semanas, la catástrofe humanitaria en Gaza constituye uno de los principales temas de debate público internacional con repercusiones que también se han hecho sentir en Uruguay. Por desgracia, no es sencillo formar una opinión fundada del tema, es decir, basada en evidencia de buena calidad. Estamos en medio de una auténtica guerra paralela de narrativas y bajo una limitación fundamental: la imposibilidad de la prensa internacional de ingresar en Gaza (Israel lo impide aduciendo motivos de seguridad). Además, los algoritmos de algunas plataformas perjudican más de lo que ayudan. En X, por ejemplo, es frecuente toparse con contenidos virales llenos de afirmaciones inexactas o directamente falsas.

    En este contexto: ¿cómo podemos saber lo que de verdad está sucediendo en Gaza? En esta nota, mencionaré seis medidas que he intentado aplicar de manera sistemática desde el 7 de octubre en adelante para formar mi propio diagnóstico de situación.

    Leé además

    La cantante española Rosalía
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Las críticas a Rosalía por su silencio sobre Gaza atizan el debate sobre el deber social de los artistas

    Por France 24
    Un residente de Gaza recibe una lata de comida en medio de la aguda crisis alimentaria que vive el territorio palestino y que numerosas organizaciones y gobiernos achacan a Israel 
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga

    La primera es distinguir claramente entre fuentes periodísticas y no periodísticas. Por definición, el periodismo de investigación busca confirmar la ocurrencia de hechos sobre un tema de interés aplicando una metodología de trabajo que requiere el chequeo y el cruzamiento de diversas fuentes. De eso depende su prestigio y, por tanto, su supervivencia. Es importante distinguir en especial entre el periodismo de investigación y dos fuentes alternativas. Una son las cuentas presentadas como “sitios de noticias”, pero que no tienen estatus periodístico. Por desgracia, estos sitios pseudoperiodísticos, que desinforman más de lo que informan, abundan en las redes sociales, sobre todo en contextos políticos “calientes” como guerras o campañas electorales. Si una cuenta de noticias no provee datos básicos, como sus propietarios, el staff de periodistas integrantes o la procedencia específica de las informaciones brindadas, mejor silenciarla y buscar fuentes más confiables. Otra fuente no periodística son los grupos de presión, es decir, organizaciones que difunden información de calidad muy dispar y sesgada en función de sus objetivos políticos. Un ejemplo cabal es Aipac, grupo americano proisraelí dedicado a realizar una defensa cerrada de todas las acciones del Estado de Israel en el marco de la guerra. Del otro lado, tenemos casos como Palestina hoy, cuenta de redes sociales con cientos de miles de seguidores cuyo objetivo declarado es “romper la censura informativa palestina”. Navegando por X, los lectores podrán comprobar con facilidad la clase de contenidos que difunden este tipo de organizaciones y su claro sesgo propagandístico. Por cierto, no hay nada de malo en militar de manera organizada por una causa política; gracias al esfuerzo militante existen partidos políticos robustos y una sociedad civil vigorosa. Lo que no podemos es aceptar mansamente las afirmaciones y los recortes de la realidad que estas organizaciones realizan solo porque se alinean con nuestros valores o deseos. El objetivo de estas organizaciones no es la persecución de la verdad, sino la utilización de información para la defensa de sus causas políticas.

    La segunda medida es tomar con suma cautela las afirmaciones y los datos aportados por las autoridades políticas involucradas en un contexto de guerra. La razón es la misma que en el caso de los grupos de presión: en tiempos de guerra cada bando procurará distribuir evidencia que fortalezca su relato y justifique sus acciones. Toda la campaña informativa de Hamás, por ejemplo, se basa en la estrategia de echar a Israel la culpa completa de la catástrofe humanitaria en Gaza. A la inversa, la narrativa del oficialismo israelí ha machacado una y otra vez que todo el sufrimiento de los gazatíes se debe a las acciones de Hamás, salvo algún episodio admitido como “error involuntario”.

    La tercera medida es “consumir con responsabilidad” evidencia producida por particulares y difundida por estas mismas personas o por terceros interesados. De nuevo, si no hay un método de verificación periodístico o científico de esas imágenes, audios o mensajes de texto que circulan en abundancia por las redes y las aplicaciones de mensajería, no hay forma de corroborar su autenticidad. Esto no quita validez al esfuerzo de registrar y difundir hechos en el terreno, por parte de ciudadanos de a pie, aprovechando las bondades de las nuevas tecnologías digitales y teniendo en cuenta la ausencia del periodismo internacional en Gaza. Sin embargo, solo los métodos de fact checking, propios de la investigación periodística, pueden establecer el grado de confiabilidad de este tipo de documentación.

    La cuarta medida es apelar a una dieta periodística diversa. Esto es crucial porque, en función de criterios tanto valóricos como periodísticos, los medios tienen agendas informativas diferentes. Sobre Gaza en particular hay medios más preocupados por investigar los crímenes cometidos por Israel y otros más enfocados en documentar las responsabilidades de Hamás. Una buena dieta basada en el periodismo israelí, por ejemplo, podría ser desayunar a diario con el Jerusalem Post, Haaretz, Yehidot Aronot y The Times of Israel, cuyas líneas editoriales, sus equipos periodísticos y las coberturas informativas son bien diferentes. Naturalmente, la calidad periodística de tales o cuales medios siempre será objeto de debate. Lo importante, más allá de esta discusión, es estar dispuestos a seleccionar un conjunto de medios (y periodistas) con diferentes enfoques y recortes de la realidad. Tan importante como un ecosistema de investigación periodística plural es un público dispuesto a aprovecharlo.

    La quinta medida es recurrir a investigaciones científicas. Un buen ejemplo son los trabajos académicos que han estimado la mortalidad en Gaza a causa de la ofensiva israelí. Dado que los datos de fallecimientos oficiales son proporcionados por el Ministerio de Salud dependiente de Hamás, es razonable sospechar sobre su confiabilidad. Por esta razón, varios estudios —incluyendo algunos publicados en revistas arbitradas— han procurado corroborar la veracidad de estos datos mediante la utilización de métodos alternativos. La conclusión a la que han llegado estos trabajos es que las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Salud de Gaza son una estimación entre ajustada y conservadora. Este caso también sugiere que algunos datos oficiales (incluso de alta sensibilidad) son producidos con independencia técnica y pueden llegar a ser confiables. Desde ya, nueva evidencia puede discutir o ajustar tales o cuales estimaciones, del mismo modo que nueva información periodística puede generar aclaraciones o desmentidos sobre hechos informados con anterioridad. Ni el periodismo ni las ciencias sociales producen conocimientos irreversibles, sino que todos son pasibles de falsificación mediante la aparición de nuevos datos, nuevas fuentes y nuevos métodos.

    La sexta y última medida es la más importante de todas. No es un procedimiento técnico, sino actitudinal: estar genuinamente dispuestos a aceptar evidencia que contradiga nuestras convicciones previas. Sin esta permeabilidad a modificar nuestras posiciones en función de nuevos datos, no hay ejercicio informativo que valga. El desafío no es simple. Entre los múltiples sesgos cognitivos de la especie humana, uno central es el de “confirmación”: cuanto más nos afecta en lo emocional un tema, más propensos estaremos a buscar y replicar información que coincida con nuestros valores y posicionamientos previos. No hay nada cognitivamente más difícil que interpelar a nuestras vacas sagradas. Y todos, sin excepción, tenemos alguna. No hay escape: en temas como Gaza, que nos conmueven, la búsqueda de la verdad será siempre una lucha titánica contra nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a librarla?

    Selección semanal
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema Nacional de Salud

    El MSP resolvió que la lobotomía ya no está incluida en el catálogo de prestaciones

    Te Puede Interesar

    El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y el ministro Gabriel Oddone

    En el preámbulo del Presupuesto, el gobierno ve a la oposición empeñada en “hacer ruido”

    Por Redacción Búsqueda
    Expresos de Guantánamo orando frente a la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay durante una protesta en 2015

    La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

    Por Federico Castillo
    Carolina Cosse durante la asunción de autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería

    Partido Nacional frena espectáculo musical por el centenario del Palacio Legislativo propuesto por Cosse

    Por Nicolás Delgado
    Refinería La Teja de Ancap, desde el Puerto Capurro 

    Prospecciones crean incertidumbre respecto a posible superposición con áreas prioritarias para conservación

    Por Lucía Cuberos