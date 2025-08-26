Venezuela despliega buques en el Caribe en medio del pulso militar con Trump
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que Caracas reforzará su presencia naval con buques de “mayor porte”, patrullas y drones en aguas territoriales, en plena escalada de tensiones con Washington. La medida responde al aumento del despliegue militar ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, con la mira puesta en el presunto cartel de los Soles y los supuestos nexos del Gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico
El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford navegando cerca de la isla de Jeloya, en Moss, al sur de Oslo, el 24 de mayo de 2023.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, informó este martes 26 que el país caribeño desplegará “buques de mayor porte” en sus aguas territoriales como parte de un plan para combatir el narcotráfico y reforzar la defensa. El operativo incluye drones, patrullas navales en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Venezuela, así como recorridos fluviales de la Infantería de Marina.
“Vamos a tener un despliegue importante (…) buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”, señaló Padrino en un video publicado en Instagram, en el que subrayó que la medida se complementará con la creación de una “zona binacional de desarrollo y paz” junto a Colombia.
El anuncio venezolano se produce después de que se confirmara que a inicios de setiembre llegará al sur del Caribe un refuerzo militar estadounidense con nuevos navíos de guerra. Según la agencia Reuters, Washington desplegará el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.
Estos buques se suman a los tres destructores —USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale— enviados el 19 de agosto con unos 4.500 soldados, incluidos 2.200 infantes de marina. El objetivo, según el gobierno de Donald Trump, es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y actuar contra las “organizaciones narcoterroristas” designadas en la región, entre ellas el cartel de los Soles, al que vincula directamente con la administración de Nicolás Maduro.
Maduro desafía a Washington
El lunes 25 de agosto, Maduro aseguró que a Venezuela “no la toca nadie” y ordenó la activación de todas “las fuerzas y el poder nacional” frente a lo que calificó como “amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.
El presidente venezolano sostuvo que el sistema de defensa venezolano está en “un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y se encuentra desplegado “las 24 horas del día con su capacidad de combate”. Además, anunció nuevas jornadas de alistamiento de milicianos para el fin de semana próximo.
El mandatario también acusó a Washington de encabezar una “guerra psicológica y política” contra su país. “Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, dijo en su programa semanal transmitido por la televisión estatal.
⚡️JUST IN:
US deploys missile cruiser, submarine, and three amphibious ships with 4,500 troops to the southern Caribbean to combat drug cartels.
Estados Unidos y Venezuela no tienen vínculos diplomáticos desde 2019 y atraviesan un nuevo pico de tensión. La administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos.
Caracas, por su parte, insiste en que Venezuela es “territorio limpio y libre del narcotráfico” y responsabiliza a Estados Unidos de ser la sociedad “con mayor consumo de drogas del mundo”.