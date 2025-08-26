Venezuela despliega buques en el Caribe en medio del pulso militar con Trump

El ministro de Defensa de Venezuela , Vladimir Padrino, informó este martes 26 que el país caribeño desplegará “buques de mayor porte” en sus aguas territoriales como parte de un plan para combatir el narcotráfico y reforzar la defensa. El operativo incluye drones, patrullas navales en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Venezuela, así como recorridos fluviales de la Infantería de Marina.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Vamos a tener un despliegue importante (…) buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”, señaló Padrino en un video publicado en Instagram, en el que subrayó que la medida se complementará con la creación de una “zona binacional de desarrollo y paz” junto a Colombia.

Venezuela Estados Unidos sube a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro

El anuncio venezolano se produce después de que se confirmara que a inicios de setiembre llegará al sur del Caribe un refuerzo militar estadounidense con nuevos navíos de guerra. Según la agencia Reuters, Washington desplegará el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Estos buques se suman a los tres destructores —USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale— enviados el 19 de agosto con unos 4.500 soldados, incluidos 2.200 infantes de marina. El objetivo, según el gobierno de Donald Trump , es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y actuar contra las “organizaciones narcoterroristas” designadas en la región, entre ellas el cartel de los Soles, al que vincula directamente con la administración de Nicolás Maduro .

Maduro desafía a Washington

El lunes 25 de agosto, Maduro aseguró que a Venezuela “no la toca nadie” y ordenó la activación de todas “las fuerzas y el poder nacional” frente a lo que calificó como “amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

El presidente venezolano sostuvo que el sistema de defensa venezolano está en “un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y se encuentra desplegado “las 24 horas del día con su capacidad de combate”. Además, anunció nuevas jornadas de alistamiento de milicianos para el fin de semana próximo.

El mandatario también acusó a Washington de encabezar una “guerra psicológica y política” contra su país. “Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, dijo en su programa semanal transmitido por la televisión estatal.

Embed ⚡️JUST IN:



US deploys missile cruiser, submarine, and three amphibious ships with 4,500 troops to the southern Caribbean to combat drug cartels.



Source: Reuters pic.twitter.com/Kbk3uJyhU3 — S2FUncensored (@S2FUncensored) August 26, 2025

Un enfrentamiento sin relaciones diplomáticas

Estados Unidos y Venezuela no tienen vínculos diplomáticos desde 2019 y atraviesan un nuevo pico de tensión. La administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos.

Caracas, por su parte, insiste en que Venezuela es “territorio limpio y libre del narcotráfico” y responsabiliza a Estados Unidos de ser la sociedad “con mayor consumo de drogas del mundo”.

FUENTE:FRANCE24