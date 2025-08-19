  • Cotizaciones
    martes 19 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela: Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de Estados Unidos

    El presidente Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en Venezuela, luego de que Estados Unidos comenzara a movilizar fuerzas antinarcóticos en el Caribe y elevara la recompensa por su captura a 50 millones de dólares

    Nicolás Maduro en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela)

    Nicolás Maduro en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela)

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, incluyendo tres buques de guerra que se acercarán a las aguas territoriales venezolanas, es considerado un peligro por Nicolás Maduro, quien este lunes en Caracas afirmó que su gobierno activará todos los mecanismos de defensa necesarios para garantizar la “soberanía” y la “integridad” del país.

    El mandatario venezolano llamó a desplegar toda la milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales. Esta fuerza fue creada por el expresidente Hugo Chávez y posteriormente pasó a formar parte de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

    Leé además

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de febrero de 2025.
    Video
    Estados Unidos

    Estados Unidos ordena el despliegue de militares en el sur del Caribe para combatir al narcotráfico

    Por France 24
    Un manifestante sostiene una pancarta mientras otros bloquean una carretera durante una protesta antigubernamental que exige un acuerdo para liberar a los israelíes detenidos en la Franja de Gaza por militantes de Hamás
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israelíes se manifiestan en todo el país pidiendo el fin de la guerra en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes

    Por RFI

    “Milicias preparadas, activadas y armadas. Y además, vamos a seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país”, declaró Maduro.

    La milicia venezolana es un componente civil armado en el que participan funcionarios públicos, oficiales retirados, sindicatos y otras organizaciones del chavismo, que han recibido formación en acciones militares.

    Embed

    “¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!”

    Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

    “¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!”, remarcó.

    No es la primera vez que Maduro habla de activar la milicia. Desde hace años ha prometido que, ante una intervención extranjera en su territorio, Venezuela se convertiría en el Vietnam del siglo XXI.

    El mandatario también puso en alerta hace varios días a la Fuerza Armada, especialmente después de que la administración de Donald Trump reiterara que lo considera jefe del Cártel de los Soles y una amenaza para la seguridad nacional, además de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

    Con información de nuestro corresponsal en Venezuela, Víctor Amaya

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

    Por Guillermo Draper
    Estafas

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Educación

    El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández
    Adolfo Sarmiento, el primero a la izquierda, en su último Copom, en julio

    Banco Central moderó la contracción monetaria; cesó a su gerente de Política Económica y Mercados

    Por Ismael Grau
    Álvaro Danza

    MSP avala trabajo del presidente de ASSE en mutualistas, mientras la oposición pide su renuncia y el FA analiza

    Por Leonel García
    El primer ministro chino, Li Qiang, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái, el 26 de julio de 2025

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper