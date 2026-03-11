Irán amenaza con atacar bancos e instituciones financieras en Medio Oriente

El mando militar conjunto de Irán anunció que los bancos y las instituciones financieras pasarán a ser considerados objetivos militares en el marco del conflicto con Estados Unidos (EE.UU.) e Israel .

El cuartel general Khatam al-Anbiya difundió un comunicado en el que identifica estos blancos potenciales, una advertencia que amplía el alcance de los objetivos más allá de las infraestructuras estrictamente militares.

La declaración se produjo después de que medios iraníes informaran que empleados de un banco en Teherán murieron durante ataques aéreos atribuidos a fuerzas israelíes y estadounidenses.

La amenaza genera preocupación en el Golfo Pérsico, ya que numerosas instituciones financieras internacionales tienen sedes regionales en Dubái y en otros centros financieros de Emiratos Árabes Unidos.

También podría afectar instalaciones bancarias en países como Arabia Saudita y Baréin, dos aliados estratégicos de Washington en la región.

Críticas europeas a la legalidad de la ofensiva

En Europa, la ofensiva militar contra Irán comenzó a generar cuestionamientos políticos sobre su legitimidad jurídica.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció ante el Senado que la operación de EE.UU. e Israel se llevó a cabo “fuera del derecho internacional”.

Meloni advirtió que este tipo de acciones puede provocar un “colapso del orden mundial común”, al debilitar el marco multilateral que regula el uso de la fuerza entre Estados.

Al mismo tiempo, sostuvo que la comunidad internacional no puede permitir que Irán acceda a armas nucleares.

La jefa del gobierno italiano subrayó que su país no participará militarmente en el conflicto, aunque mantiene su preocupación por el avance del programa nuclear iraní.

Estados Unidos golpea la flota iraní en Ormuz

Mientras se multiplican las tensiones diplomáticas, EE.UU. aseguró haber infligido nuevos golpes a la capacidad militar iraní.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) difundió imágenes que, según afirmó, muestran la destrucción de varias embarcaciones navales iraníes en operaciones recientes.

Entre los objetivos atacados había 16 buques colocadores de minas que operaban cerca del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Dan Caine, explicó que destruir la marina iraní forma parte de los tres objetivos principales de la operación militar denominada “Furia Épica”.

El estrecho de Ormuz es la principal vía de salida del petróleo del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales, por donde circula cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa a nivel global.

