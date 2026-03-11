  • Cotizaciones
    miércoles 11 de marzo de 2026

    Irán amenaza con atacar bancos e instituciones financieras en Medio Oriente

    El mando militar iraní advirtió que las instituciones financieras podrían convertirse en blancos de ataque en medio de la escalada con Estados Unidos e Israel. Washington aseguró haber destruido buques iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz, mientras crecen las críticas internacionales a la legalidad de la ofensiva

    El humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán (Irán).

    FOTO

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El mando militar conjunto de Irán anunció que los bancos y las instituciones financieras pasarán a ser considerados objetivos militares en el marco del conflicto con Estados Unidos (EE.UU.) e Israel.

    El cuartel general Khatam al-Anbiya difundió un comunicado en el que identifica estos blancos potenciales, una advertencia que amplía el alcance de los objetivos más allá de las infraestructuras estrictamente militares.

    La gente pasa frente a una enorme valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini (izq.), el ayatolá Alí Jamenei (centro), y el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (der.), en la plaza Valiasr de Teherán.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Los habitantes huyen de Teherán mientras el régimen endurece la represión contra la oposición
    La gente pasa frente a un enorme cartel publicitario que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el ayatolá Ali Jamenei , y al nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei (d), en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, este martes. 
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Jamenei reemplaza a Jamenei: Irán desafía a Trump y da señales de continuidad

    La declaración se produjo después de que medios iraníes informaran que empleados de un banco en Teherán murieron durante ataques aéreos atribuidos a fuerzas israelíes y estadounidenses.

    La amenaza genera preocupación en el Golfo Pérsico, ya que numerosas instituciones financieras internacionales tienen sedes regionales en Dubái y en otros centros financieros de Emiratos Árabes Unidos.

    También podría afectar instalaciones bancarias en países como Arabia Saudita y Baréin, dos aliados estratégicos de Washington en la región.

    Críticas europeas a la legalidad de la ofensiva

    En Europa, la ofensiva militar contra Irán comenzó a generar cuestionamientos políticos sobre su legitimidad jurídica.

    La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció ante el Senado que la operación de EE.UU. e Israel se llevó a cabo “fuera del derecho internacional”.

    Meloni advirtió que este tipo de acciones puede provocar un “colapso del orden mundial común”, al debilitar el marco multilateral que regula el uso de la fuerza entre Estados.

    Al mismo tiempo, sostuvo que la comunidad internacional no puede permitir que Irán acceda a armas nucleares.

    La jefa del gobierno italiano subrayó que su país no participará militarmente en el conflicto, aunque mantiene su preocupación por el avance del programa nuclear iraní.

    Estados Unidos golpea la flota iraní en Ormuz

    Mientras se multiplican las tensiones diplomáticas, EE.UU. aseguró haber infligido nuevos golpes a la capacidad militar iraní.

    El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) difundió imágenes que, según afirmó, muestran la destrucción de varias embarcaciones navales iraníes en operaciones recientes.

    Entre los objetivos atacados había 16 buques colocadores de minas que operaban cerca del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo.

    El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Dan Caine, explicó que destruir la marina iraní forma parte de los tres objetivos principales de la operación militar denominada “Furia Épica”.

    El estrecho de Ormuz es la principal vía de salida del petróleo del Golfo Pérsico hacia los mercados internacionales, por donde circula cerca de una quinta parte del crudo que se comercializa a nivel global.

    Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
