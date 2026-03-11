Los habitantes huyen de Teherán mientras el régimen endurece la represión contra la oposición

En el duodécimo día de la guerra, Teherán es una ciudad desierta y abandonada por su población desde hace ya varios días. Al menos 4.000.000 de habitantes de la ciudad, de una población de entre 8 y 9.000.000, han abandonado la ciudad para refugiarse en la provincia, en pequeños pueblos y ciudades que no han sido atacados o en el mar Caspio. Las calles están completamente vacías. En la capital iraní, todas las tiendas permanecen cerradas, excepto las tiendas de alimentación y las panaderías, que están abiertas, aunque faltan algunos productos en los estantes porque la distribución no se realiza con normalidad.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Otro problema para las personas que se han quedado en Teherán a pesar de los intensos ataques israelíes y estadounidenses, que cada vez más se dirigen contra los barrios residenciales de la ciudad, con muchas víctimas civiles, es que ahora hay un problema de distribución de gasolina.

Esto se nota cada vez más, tras los ataques israelíes contra dos depósitos de combustible, que han sido alcanzados y destruidos. Cuando se pasa por la gasolinera, solo se pueden echar cinco litros de gasolina por pasada con la tarjeta del gasolinero, necesaria para repostar. Por lo tanto, la vida se vuelve cada vez más difícil para los habitantes que se han quedado en Teherán.

El régimen iraní endurece aún más su tono y persigue cualquier intento de oposición. El presidente estadounidense y el primer ministro israelí han pedido a la población que salga a la calle. Benjamin Netanyahu afirmó, en un mensaje de video, que Israel estaba atacando las instalaciones del régimen iraní para permitir que la gente saliera a la calle a derrocar al poder.

En un discurso televisado por la televisión estatal, el jefe de la policía nacional estimó que, si se producía un intento de manifestación, las personas que participaran en ella serían consideradas agentes del enemigo y tratadas como tales.

Además, anunció en el mismo programa que unas 80 personas habían sido detenidas en Irán. Se trata de personas que habían enviado videos, ubicaciones y objetivos que fueron atacados por el ejército israelí o estadounidense. Estos videos fueron enviados a canales de televisión en persa en el extranjero, emisoras de la oposición, en particular Iran International, pero también a la BBC en persa.

El fiscal general del país afirmó que, a partir de ahora, se confiscarán los bienes de todos los iraníes de la diáspora que hayan manifestado su apoyo en los últimos días a los bombardeos y ataques israelíes o estadounidenses. En Irán se ha creado el sitio web Comité Venganza. En este sitio web se pueden ver las fotos de los manifestantes que han sido reconocidos con su número de identificación nacional. A partir de ahora, sus bienes serán confiscados y no podrán volver a Irán.

Embed - Iraníes reaccionan con diferencias tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo

Mojtaba Jamenei, “sano y salvo”, según el hijo del presidente iraní

El nuevo líder supremo y sucesor de Alí Jamenei ha sobrevivido y se encuentra bien, anunció en Telegram, Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra “sano y salvo” a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó este miércoles el hijo del presidente de la república islámica.

“Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

FUENTE:RFI