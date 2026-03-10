Jamenei reemplaza a Jamenei: Irán desafía a Trump y da señales de continuidad

Mojtaba Jamenei, hijo de 56 años del difunto ayatolá Alí Jamenei , ha sido nombrado nuevo líder supremo de Irán , mientras el régimen islámico se enfrenta a una crisis existencial. El mensaje de la Asamblea de Expertos, el órgano facultado para nombrar al nuevo líder, fue claro para Irán y el mundo: la Velayat-e-Faqih , la doctrina política chií que sustenta la República Islámica de Irán, continuaría, la resistencia no se acobardaría y el cambio que muchos iraníes anhelaban estaba lejos de producirse.

Jamenei fue nombrado nuevo líder apenas una semana después de que las autoridades iraníes confirmaran la muerte de su padre de 86 años en la primera ronda de ataques estadounidenses-israelíes. En medio de rumores sobre las dificultades logísticas de celebrar unas elecciones y especulaciones sobre si la guerra podría fortalecer una voz reformista, la decisión fue rápida e inequívoca.

“El mensaje es muy claro. Es un mensaje de firmeza del gobierno iraní”, declaró Siavosh Ghazi, de France 24, informando desde Teherán la mañana siguiente al anuncio. “Los miembros de la Asamblea de Expertos han declarado que continúa el legado de su padre… En efecto, el resultado de la guerra iniciada por [el presidente estadounidense] Donald Trump y [el primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu es reemplazar a un hombre de 86 años por uno de 56. Así que nada cambia, y el mensaje es: Mantendremos el rumbo y seguiremos resistiendo a los estadounidenses y a los israelíes”.

Para demostrarlo, los medios estatales iraníes dieron seguimiento al anuncio, emitido el lunes alrededor de la 1:00 a. m., hora local, con un informe sobre un nuevo ataque contra Israel. "Irán disparó una primera oleada de misiles bajo el mando del ayatolá Sayyid Mojtaba Jamenei hacia los territorios palestinos ocupados", declararon las emisoras de radio estatales, mientras que la televisión estatal emitió la fotografía de un proyectil con el lema "A sus órdenes, Sayyid Mojtaba", utilizando un honorífico islámico.

Los vecinos petroleros de Irán en el Golfo también recibieron un mensaje de normalidad horas después: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Qatar informaron de nuevas explosiones y ataques el lunes. Los mercados asiáticos, que abrieron una nueva semana de operaciones, reflejaron las tensiones económicas derivadas del bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Los precios del petróleo se dispararon hasta un máximo histórico de 120 dólares por barril el lunes por la mañana, antes de caer en una sesión bursátil muy volátil.

“Hacia una dinastía completa”

Casi medio siglo después de que la Revolución Islámica derrocara la monarquía Pahlavi , el nombramiento de otro Jamenei como líder de la república fue una declaración de desafío. Durante los últimos años de Alí Jamenei, los expertos que examinaban a los posibles candidatos a la sucesión señalaron la dificultad de elegir a su hijo para un régimen que “se enorgullece de revocar miles de años de gobierno monárquico”.

Pero al final, la transferencia dinástica del poder transcurrió sin problemas. “Esto no es sorprendente, ya que todas las revoluciones tienden a reemplazar lo que destruyeron con algo muy similar”, afirmó Rouzbeh Parsi, profesora de historia de la Universidad de Lund, Suecia. «Por lo tanto, en ese sentido, establecer una dinastía completa no es necesariamente sorprendente. También hay un elemento de esto en la teología chiita, donde la noción de sacralidad, carisma y liderazgo se transmiten por sucesión dentro de la familia».

Mientras su padre ocupaba el cargo, Mojtaba Jamenei no ocupó un cargo oficial en el gobierno. Sin embargo, sus años de trabajo en la oficina del líder supremo, como una especie de ayudante de campo, asistente personal y confidente de su padre, lo situaron en el centro de las redes políticas, económicas y, sobre todo, de seguridad en Irán.

El líder supremo de Irán es la máxima autoridad sobre todas las ramas del gobierno y el jefe de un estamento de seguridad que incluye el ejército, la marina, las instituciones de inteligencia y, sobre todo, el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una fuerza armada paralela que incluye organizaciones aliadas como la milicia Basij.

El CGRI también ejerce influencia económica y representa casi el 25% de la economía iraní, según algunas estimaciones.

Se creía que Jamenei fue la mano derecha de su padre octogenario durante varios años, lo que alimentó las especulaciones de que el hijo era el que gestionaba efectivamente el funcionamiento cotidiano del Estado.

Vínculos de seguridad, activos económicos, credenciales religiosas

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, Jamenei luchó en la guerra entre Irán e Irak de 1980-1988 con una división del CGRI, varios de cuyos miembros ascendieron a poderosas posiciones de inteligencia dentro de la fuerza, consolidando sus vínculos dentro de una organización que creció hasta convertirse en la institución más influyente del país.

Después de que su padre se convirtió en líder supremo en 1989, tuvo acceso a miles de millones de dólares y activos comerciales repartidos en los numerosos bonyads de Irán, o fundaciones financiadas por industrias estatales y otras riquezas que alguna vez estuvieron en manos del ex shah.

Durante el gobierno de su padre, Jamenei aprovechó su proximidad a los líderes para amasar su propio poder, según fuentes estadounidenses e israelíes. Cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 sugerían que era el principal guardián de su padre y que había estado construyendo su propia base de poder dentro del país.

En tiempos de crisis, la familiaridad de Jamenei con los entresijos de la administración y su conocimiento de los oscuros mecanismos del CGRI –también conocido como “la Guardia”– era visto como una ventaja, según los expertos.

Jamenei también asume el puesto de líder espiritual de la República Islámica con las credenciales religiosas requeridas, a diferencia de su padre, que era un clérigo de nivel medio cuando reemplazó al ayatolá Ruhollah Khomeini, el fundador de la república islámica en 1989.

Los estudios clericales de Jamenei incluyen instrucción en un prestigioso seminario de la ciudad santa de Qom. A esto le siguió más de una década enseñando dars-e kharej , el nivel más alto de instrucción seminarística en jurisprudencia islámica chiita. Alcanzó el rango clerical de ayatolá en 2022, según la agencia de noticias del seminario de Qom.

Esto lo coloca en una posición segura en los círculos de poder de Irán, según los expertos. "Debemos recordar que su padre necesitó aproximadamente una década para consolidar su credibilidad y su capacidad para dirigir el sistema. Ahora, Mojtaba cuenta con más ventajas en cuanto a sus conexiones, pero también con una posición más débil, ya que dependerá más de esos grupos, probablemente de la Guardia Revolucionaria", dijo Parsi.

“Reemplazar a los talibanes por los talibanes”

Se creía que el nuevo líder supremo, el segundo de los seis hijos de Alí Jamenei, mantenía una estrecha relación con su padre. El clérigo de 56 años asumió el cargo una semana después de que su padre, su madre Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, su esposa Zahra Adel y uno de sus hijos murieran en los ataques estadounidenses-israelíes, según el gobierno iraní.

Es poco probable que esta derrota lo impulse a buscar una solución diplomática para poner fin al conflicto actual. Además, frustra las esperanzas de que una facción reformista asuma el cargo de líder supremo o ejerza influencia sobre él.

“Creo que, por el momento, todos están de acuerdo en que ven una amenaza existencial en la guerra entre Israel y Estados Unidos, y que es algo que deben abordar primeo”, dijo Parsi.

Los representantes de Irán en la región, incluidos los hutíes en Yemen y el Hezbolá del Líbano, también se han alineado y han prometido lealtad al nuevo líder.

Al otro lado del Golfo Pérsico, los ataques iraníes a las monarquías del Golfo ricas en petróleo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes también han fortalecido la capacidad del régimen islámico para interrumpir los envíos mundiales de petróleo, lo que a su vez determina el equilibrio de poder en la región, según algunos expertos.

“Lo que Irán ha hecho es aumentar la presión sobre los estadounidenses, que todo el sistema global, en cierto sentido, respaldan”, dijo Parsi. “Los iraníes pueden influir en lo que está sucediendo y les están dificultando mucho a los estadounidenses contener este conflicto en un solo país, para que el resto del mundo siga con sus asuntos. Así no van las cosas. El hecho de que los estadounidenses no parezcan tener una estrategia clara sobre lo que quieren con esta guerra simplemente les facilita, en cierto sentido, jugar a este juego”.

La semana pasada, Trump declaró que quería participar en el nombramiento del nuevo líder de Irán. Esto no sucedió. Como líder supremo, Jamenei, al igual que su padre, se encuentra ahora en la mira de los ataques de decapitación estadounidenses e israelíes. Pero el régimen islámico ha transmitido su mensaje de continuidad a pesar de la destrucción de altos mandos.

Para algunos expertos, el nombramiento por parte de Irán de una versión más nueva de un viejo líder subraya el fracaso de Estados Unidos en la región, que quedó claramente en el punto de mira durante la toma de poder de los talibanes en 2021 en el vecino Afganistán .

Varios expertos en Irán recurrieron a las redes sociales el lunes para profundizar en el tema. ”Estados Unidos dedicó 20 años y billones de dólares a reemplazar a los talibanes por otros talibanes“, declaró el analista político iraní Ali Alizadeh en X. “Trump reemplazó al ayatolá Jamenei por el ayatolá Jamenei en tan solo nueve días. El presidente estadounidense más eficiente de la histori”», señaló con ironía.

FUENTE:FRANCE24