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    Irán lanza una clara advertencia a Israel y a Estados Unidos tras noche de intensos combates

    La República Islámica amenazó el domingo con atacar infraestructuras energéticas en Oriente Medio tras el ultimátum de Donald Trump, que advirtió que destruiría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas

    Un residente judío ultraortodoxo observa el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026.

    Un residente judío ultraortodoxo observa el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/ABIR SULTAN
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La noche pasada supuso un verdadero punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio, informa Siavosh Ghazi, nuestro corresponsal en Teherán. En primer lugar, están los ataques iraníes contra Diego García, esa base estadounidense-británica situada a 4 000 kilómetros de las costas iraníes. Es la primera vez que Irán utiliza misiles de tal alcance.

    A continuación, se produjeron los ataques en la región de Dimona, en Israel. Teherán afirma que parte de las instalaciones de investigación nuclear de Israel fueron blanco de estos ataques. En los distintos vídeos se ve cómo los misiles iraníes se abalanzan sobre su objetivo sin que los sistemas de defensa antimisiles israelíes puedan intervenir.

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    Sin duda se trata de misiles utilizados por primera vez. Misiles muy destructivos, muy rápidos, que no pudieron ser interceptados por los sistemas de defensa antimisiles israelíes.

    Luego del ataque contra Dimona, al menos 100 personas resultaron heridas la noche del sábado en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, seis de ellas de gravedad, tras un ataque iraní, según el más reciente balance provisional de los servicios de rescate.

    Es una advertencia muy clara por parte de Teherán, que afirma ahora que tiene la sartén por el mango en el conflicto con Israel y sus aliados estadounidenses.

    Embed - Estados Unidos e Israel mantendrán ofensiva contra Irán

    Ultimatum de Trump

    Otra advertencia es la de Donald Trump, quien lanza un ultimátum al régimen iraní. “Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPIEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”.

    Ante este ultimátum del presidente estadounidense, la respuesta iraní no se ha hecho esperar. Los responsables de la Guardia Revolucionaria han afirmado que, en caso de ataque contra las centrales eléctricas iraníes, todas las instalaciones de desalinización de las monarquías árabes del Golfo Pérsico serán blanco de ataques inmediatos.

    Estas instalaciones de desalinización son muy importantes para los países de la región. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin dependen en más de un 90 % de estas instalaciones para el suministro de agua potable. Por lo tanto, si alguna de estas instalaciones resulta afectada, especialmente y en primer lugar en los Emiratos, toda la vida se detendrá. No habrá más agua potable para las poblaciones de la región.

    Embed - EE. UU. e Israel habrían atacado instalación de enriquecimiento nuclear iraní • FRANCE 24

    Irán afirma también que el estrecho de Ormuz no está cerrado y que todos los buques pueden pasar, a excepción de los buques enemigos, es decir, los buques estadounidenses o los de sus aliados. A partir de ahora, Teherán cobrará un impuesto de 2 millones de dólares por cada paso por este estrecho.

    Mientras tanto, una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron el domingo socorristas y el ejército israelíes.

    “Hace poco se identificó un disparo procedente de Líbano en dirección a una localidad situada a lo largo de la frontera norte. Hay daños y heridos que lamentar”, anunció el ejército.

    “Dos vehículos se incendiaron por completo tras un impacto directo en el kibutz Misgav Am. Los bomberos extrajeron a una víctima fallecida en el lugar”, precisó el cuerpo de bomberos.

    FUENTE:RFI

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