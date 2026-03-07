Irán rechaza rendirse ante Estados Unidos y dice que no atacará a vecinos salvo agresión
En un discurso televisado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel, pidió disculpas a los vecinos atacados tras el inicio de la guerra y advirtió que Irán retomará su ofensiva si desde esos territorios se lanzan ataques contra su país
La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán.
“Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”, dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión. Pidió disculpas a sus vecinos y les prometió que no les lanzará más proyectiles “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”.
“Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, declaró Pezeshkian tras cumplirse una semana de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei. Desde el inicio del conflicto también se han registrado disparos de proyectiles contra Chipre, que cuenta con dos bases británicas, el Kurdistán iraquí, donde Washington tiene tropas, y Azerbaiyán.
Pezeshkian forma parte del triunvirato encargado de ejercer el poder interino hasta la elección de un nuevo líder supremo en una fecha por determinar.
Los otros dos miembros son el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí, y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.