  • Cotizaciones
    sábado 07 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Críticas a la Casa Blanca por videos que mezclan ataques a Irán con estética de videojuegos y cine

    El gobierno de Donald Trump generó fuertes críticas después de publicar montajes de video que combinan imágenes reales de ataques aéreos estadounidenses contra Irán con escenas de películas de acción y elementos de videojuegos

    Tom Cruise aparece en el video montado por la Casa Blanca para presentan la guerra con Irán.

    Tom Cruise aparece en el video montado por la Casa Blanca para presentan la guerra con Irán.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las redes sociales de la Casa Blanca publicaron este viernes montajes que mezclan fragmentos de superproducciones de Hollywood y videojuegos con imágenes reales de bombardeos contra Irán.

    Las publicaciones difuminaron la línea entre realidad y ficción y generaron críticas en redes sociales.

    Leé además

    Ernesto Talvi.
    Argentina

    Ernesto Talvi asesora al Ministerio de Economía de Argentina en el plan de estabilización
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump exige la “rendición incondicional” de Irán mientras se amplía el conflicto en Medio Oriente

    Un video de 42 segundos publicado en X con el mensaje “Justice the American way” comienza con una escena de Iron Man y la frase “Wake up, Daddy’s home” (“Despierta, papá ha vuelto”), posiblemente una referencia a una expresión usada por el jefe de la OTAN, Mark Rutte, quien en una ocasión se refirió al presidente estadounidense Donald Trump como “daddy”.

    A continuación aparecen, en rápida sucesión, escenas de actores que interpretan héroes en el cine, entre ellos Tom Cruise en Top Gun: Maverick, Mel Gibson en Braveheart, Russell Crowe en Gladiator, Bryan Cranston en Breaking Bad y Keanu Reeves en John Wick.

    Estas escenas se alternan con imágenes difundidas por el Ejército estadounidense que muestran ataques reales contra diversos objetivos.

    Críticas desde Hollywood

    El actor y cineasta Ben Stiller pidió el viernes a la Casa Blanca retirar un fragmento de la película Tropic Thunder, una sátira de 2008 sobre el cine bélico que él mismo dirigió y coescribió. “Nunca les dimos permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”, escribió Stiller en X.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también aparece brevemente en el video en un fragmento de una rueda de prensa real, en el que pronuncia las letras “F-A”. Inmediatamente después se muestra un clip de la película Transformers en el que un robot generado por computadora dice “time to find out” ("es momento de descubrirlo").

    La referencia alude a la expresión vulgar popular en la administración Trump “F-A-F-O” (“Fuck around and find out”), utilizada para describir una postura de dureza frente a adversarios.

    En una segunda publicación, la Casa Blanca mezcló imágenes reales de la guerra con una escena del videojuego Grand Theft Auto: San Andreas, en la que el personaje del jugador repite la frase “Ah shit, here we go again” ("Acá vamos de nuevo"), antes de mostrar ataques contra objetivos iraníes.

    Embed

    Una comunicación provocadora

    La campaña política de Trump se caracterizó por un estilo de comunicación provocador, que rompía con el tono tradicional de los presidentes estadounidenses y recurría a la cultura de internet, los memes y referencias a videojuegos o películas.

    El tono de sus redes sociales no ha cambiado desde que asumió el cargo.

    El mes pasado, Trump publicó un video racista que representaba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, sin ofrecer posteriormente disculpas.

    Al inicio de su Presidencia, cuando millones de manifestantes del movimiento “No Kings” salieron a las calles de Estados Unidos para protestar contra su estilo de gobierno, Trump difundió también un video falso generado con inteligencia artificial en el que aparecía con una corona y pilotando un avión de combate etiquetado como “King Trump”, desde el que arrojaba excrementos sobre los manifestantes.

    El estilo provocador le ha ganado adeptos, pero también ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre su lenguaje al mando de una de las potencias más importantes del mundo.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Investigación

    China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

    Por Nicolás Delgado
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage