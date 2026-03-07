  • Cotizaciones
    sábado 07 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump dice que Irán “será golpeado muy duramente hoy” y amenaza con ampliar objetivos

    El presidente de Estados Unidos advirtió que su país atacará con dureza a Irán y que incluso se evalúa ampliar los blancos militares. La advertencia se produce en medio de una guerra regional que ya ha dejado miles de muertos y combates en varios países de Medio Oriente

    Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca, 6 de febrero de 2026.

    Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca, 6 de febrero de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró este sábado que Irán será atacado “muy duramente” y advirtió que Washington evalúa ampliar los objetivos de su ofensiva.

    “¡Hoy Irán recibirá un duro golpe!”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario afirmó además que se están considerando como blancos “zonas y grupos de personas que nunca antes habían sido considerados objetivos”.

    Leé además

    Tom Cruise aparece en el video montado por la Casa Blanca para presentan la guerra con Irán.
    Estados Unidos

    Críticas a la Casa Blanca por videos que mezclan ataques a Irán con estética de videojuegos y cine
    “No importa cuántos países invadas, todavía serás un pedófilo”, dice el cartel que vincula a Trump con Epstein en las calles de Londres.
    Video
    Caso Epstein

    Trump aparece como presunto agresor sexual de una menor en nuevos documentos del caso Epstein

    Trump agregó que Irán ya no es el “matón de Medio Oriente” y advirtió que incluso se contempla su “destrucción total” si continúa con su conducta actual.

    Israel presiona a Líbano para desarmar a Hezbolá

    En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el gobierno libanés debe desarmar al movimiento chií Hezbolá o “pagar un alto precio”.

    Katz aseguró que Israel no tiene reivindicaciones territoriales sobre Líbano, pero afirmó que el país actuará contra cualquier amenaza que provenga de su territorio.

    Los combates entre el ejército israelí y Hezbolá se intensificaron esta semana, ampliando el conflicto regional que comenzó con la ofensiva contra Irán.

    Embed - ONU declara crisis en Medio Oriente como una "emergencia humanitaria mayor"

    La ONU pide diálogo para frenar la escalada

    Ante el aumento de las hostilidades, la Coordinadora Especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, pidió abrir conversaciones entre Líbano e Israel para intentar detener la violencia.

    “Las conversaciones entre Líbano e Israel pueden ser el factor decisivo para que las generaciones futuras no tengan que revivir la misma pesadilla”, afirmó.

    La funcionaria advirtió que la situación podría empeorar si no se detienen los combates y señaló que cada vez más personas corren el riesgo de sufrir las consecuencias del conflicto.

    En diciembre pasado, representantes civiles libaneses e israelíes participaron por primera vez en décadas en conversaciones directas dentro de un comité encargado de supervisar el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.

    El conflicto deja cientos de muertos en varios países

    El conflicto se ha extendido más allá de Irán e Israel y ha provocado víctimas en varios países de la región.

    En Líbano, al menos 217 personas han muerto desde el inicio de las operaciones israelíes el 2 de marzo, según el Ministerio de Salud libanés.

    En los países del Golfo también se registraron víctimas. Bahréin reportó una persona muerta tras la interceptación de un misil; Kuwait informó de tres fallecidos, incluidos dos soldados; Omán confirmó la muerte de una persona tras el impacto de un proyectil contra un petrolero frente a Mascate; y Emiratos Árabes Unidos reportó tres muertos.

    Las cifras no pudieron ser verificadas de forma independiente y podrían estar subestimadas o sobreestimadas.

    Embed - Medio Oriente: siguen las evacuaciones de extranjeros en países del Golfo; miles siguen atrapados

    Irán reporta más de mil muertos

    El representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas afirmó que al menos 1.332 personas han muerto en el país desde el inicio de las hostilidades.

    Entre las víctimas figuran 175 alumnas y miembros del personal de una escuela femenina en Mina, en el sur de Irán, que fue alcanzada por un ataque durante el conflicto. La cifra tampoco pudo ser verificada de forma independiente.

    En Israel, por su parte, un ataque con misiles iraníes mató a 11 personas en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, el 1 de marzo, según el servicio de emergencias Magen David Adom. El ejército israelí no ha reportado bajas entre sus tropas.

    Irán promete no atacar a sus vecinos

    En medio de la escalada regional, el presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que su país no atacará a los estados vecinos salvo que se lancen ofensivas contra Irán desde sus territorios.

    “El consejo de liderazgo interino acordó que no se realizarán más ataques contra países vecinos y que no se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán provenga de esos países”, afirmó en un discurso transmitido por la televisión estatal.

    El consejo dirige actualmente el país tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida la semana pasada en ataques atribuidos a EE.UU. e Israel y que desencadenaron la actual guerra en Medio Oriente.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Investigación

    China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

    Por Nicolás Delgado
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage