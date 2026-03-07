Trump dice que Irán “será golpeado muy duramente hoy” y amenaza con ampliar objetivos

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , aseguró este sábado que Irán será atacado “muy duramente” y advirtió que Washington evalúa ampliar los objetivos de su ofensiva.

“¡Hoy Irán recibirá un duro golpe!”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario afirmó además que se están considerando como blancos “zonas y grupos de personas que nunca antes habían sido considerados objetivos”.

Según Trump, estas medidas se analizan debido a lo que calificó como el “mal comportamiento” de Irán durante el conflicto en curso. El presidente también sostuvo que Teherán “se ha disculpado y se ha rendido” ante países vecinos de Medio Oriente tras los ataques lanzados por EE.UU. e Israel .

Trump agregó que Irán ya no es el “matón de Medio Oriente” y advirtió que incluso se contempla su “destrucción total” si continúa con su conducta actual.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el gobierno libanés debe desarmar al movimiento chií Hezbolá o “pagar un alto precio”.

Katz aseguró que Israel no tiene reivindicaciones territoriales sobre Líbano, pero afirmó que el país actuará contra cualquier amenaza que provenga de su territorio.

Los combates entre el ejército israelí y Hezbolá se intensificaron esta semana, ampliando el conflicto regional que comenzó con la ofensiva contra Irán.

La ONU pide diálogo para frenar la escalada

Ante el aumento de las hostilidades, la Coordinadora Especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, pidió abrir conversaciones entre Líbano e Israel para intentar detener la violencia.

“Las conversaciones entre Líbano e Israel pueden ser el factor decisivo para que las generaciones futuras no tengan que revivir la misma pesadilla”, afirmó.

La funcionaria advirtió que la situación podría empeorar si no se detienen los combates y señaló que cada vez más personas corren el riesgo de sufrir las consecuencias del conflicto.

En diciembre pasado, representantes civiles libaneses e israelíes participaron por primera vez en décadas en conversaciones directas dentro de un comité encargado de supervisar el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.

El conflicto deja cientos de muertos en varios países

El conflicto se ha extendido más allá de Irán e Israel y ha provocado víctimas en varios países de la región.

En Líbano, al menos 217 personas han muerto desde el inicio de las operaciones israelíes el 2 de marzo, según el Ministerio de Salud libanés.

En los países del Golfo también se registraron víctimas. Bahréin reportó una persona muerta tras la interceptación de un misil; Kuwait informó de tres fallecidos, incluidos dos soldados; Omán confirmó la muerte de una persona tras el impacto de un proyectil contra un petrolero frente a Mascate; y Emiratos Árabes Unidos reportó tres muertos.

Las cifras no pudieron ser verificadas de forma independiente y podrían estar subestimadas o sobreestimadas.

Irán reporta más de mil muertos

El representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas afirmó que al menos 1.332 personas han muerto en el país desde el inicio de las hostilidades.

Entre las víctimas figuran 175 alumnas y miembros del personal de una escuela femenina en Mina, en el sur de Irán, que fue alcanzada por un ataque durante el conflicto. La cifra tampoco pudo ser verificada de forma independiente.

En Israel, por su parte, un ataque con misiles iraníes mató a 11 personas en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, el 1 de marzo, según el servicio de emergencias Magen David Adom. El ejército israelí no ha reportado bajas entre sus tropas.

Irán promete no atacar a sus vecinos

En medio de la escalada regional, el presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que su país no atacará a los estados vecinos salvo que se lancen ofensivas contra Irán desde sus territorios.

“El consejo de liderazgo interino acordó que no se realizarán más ataques contra países vecinos y que no se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán provenga de esos países”, afirmó en un discurso transmitido por la televisión estatal.

El consejo dirige actualmente el país tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida la semana pasada en ataques atribuidos a EE.UU. e Israel y que desencadenaron la actual guerra en Medio Oriente.

