Israel anuncia que autorizará el lanzamiento de ayuda desde el aire en Gaza

La hambruna avanza en Gaza . La causa: la ayuda humanitaria no llega en cantidad suficiente por carretera. Israel asegura que son las agencias de la ONU las que no logran garantizar la distribución. En este contexto, Israel se dispone a autorizar de nuevo un medio de distribución controvertido, el lanzamiento de ayuda en paracaídas. Jordania y los Emiratos Árabes Unidos podrían reanudar las distribuciones por aire.

Conflicto en Medio Oriente Por qué la población de Gaza no está recibiendo la ayuda que tanto necesita

“Una farsa más”

Una farsa, eso es lo que denuncia la ONG Première Urgence Internationale. Sus equipos desplegados en Gaza no han sido informados por las autoridades israelíes de la reanudación de los lanzamientos. “Un lanzamiento aéreo. No es un avión que va a aterrizar en un aeropuerto en el que luego podamos ir a recoger la carga. Son realmente aviones que van a lanzar paquetes un poco por cualquier sitio y que van a llegar aplastados al suelo si no se estrellan contra la gente”, explica Elsa Softic, directora adjunta de operaciones de Première Urgence Internationale.

Softic aclara que que hay “miles de camiones en el punto de entrada de Gaza que pueden entrar en Gaza por las vías normales. No entendemos, de hecho, esta farsa más, y evidentemente la denunciamos”.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de la ONU que se ocupa de la ayuda alimentaria, alertó el viernes de que aproximadamente un tercio de los habitantes de la Franja de Gaza no comen durante días y que la malnutrición está aumentando considerablemente. “La crisis alimentaria en Gaza ha alcanzado niveles de desesperación sin precedentes. Casi una de cada tres personas no ha comido en varios días. La desnutrición está aumentando considerablemente, con 90 000 mujeres y niños que necesitan tratamiento urgente”, indicó el PMA en un comunicado a la AFP. Según la organización, 470 000 personas se enfrentarán a una “hambruna catastrófica” entre mayo y septiembre en el territorio palestino asediado por Israel.

El jefe de la ONU critica la falta de “humanidad” y “compasión”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el viernes la falta de “humanidad” y “compasión” hacia los palestinos de la Franja de Gaza, que no solo atraviesa una crisis humanitaria, sino también "una crisis moral que desafía la conciencia mundial".

Desde el principio, he condenado repetidamente los horribles ataques de Hamás del 7 de octubre. Pero nada puede justificar la explosión de muerte y destrucción que hemos visto desde entonces. La magnitud y el alcance superan todo lo que hemos visto en la historia reciente.

“Los niños dicen que quieren ir al paraíso porque, al menos, dicen, allí hay comida”, añadió el secretario general. “No se trata solo de una crisis humanitaria. Es una crisis moral que desafía la conciencia mundial. Seguiremos expresándonos en cada ocasión. Pero las palabras no alimentan a los niños que pasan hambre”.

“Tenemos videollamadas con nuestros propios trabajadores humanitarios que se mueren de hambre ante nuestros ojos”, informó. También denunció la muerte de “más de 1000 palestinos asesinados mientras intentaban buscar comida” desde el 27 de mayo, cuando comenzó a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), con la que la ONU se niega a colaborar.

Distribuciones cada vez más difíciles

El martes 22 de julio, la ONU acusó al ejército israelí de haber matado a más de 1000 personas que intentaban obtener ayuda humanitaria en Gaza. Desde hace varios meses, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización cuya financiación sigue siendo opaca y que cuenta con el apoyo de Israel y Estados Unidos, se encarga de la distribución de la ayuda en el enclave. Se trata de una organización que ha sido duramente criticada por organismos internacionales como la ONU y acusada de “militarizar la ayuda humanitaria en beneficio de Israel”.

De los 400 antiguos puntos de distribución, solo quedan cuatro. Mientras los habitantes de Gaza sufren malnutrición, sus intentos por conseguir comida a menudo terminan en un baño de sangre.

FUENTE:RFI